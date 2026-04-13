Unwetter 1958, Brandserie in den 1970er-Jahren und einige Großbrände: Die Weisenheimer Wehr blickt auf bewegte Jahrzehnte zurück. Kameradschaft wird weiter großgeschrieben.

„Schwimmende“ Kerwestände, eine Brandserie in den 1970er-Jahren und die Spezialisierung hin zur ersthelfenden Einheit bei Einsätzen mit Gefahrstoffen: Die Feuerwehr Weisenheim am Sand feiert 2026 ihr 150-jähriges Bestehen und Oberbrandmeister Arnd Neckerauer (61) kann über die vergangenen Jahrzehnte einiges erzählen: Mithilfe alter Chroniken und nach Befragung von Kameraden und älteren Bürgerinnen und Bürgern hat er für die Festschrift einen historischen Abriss verfasst. Klar wird: Ob 1876 bei der Gründung, zur Jahrhundertwende, während der Kriege, in der Nachkriegszeit oder jetzt – die Einsatztechnik und die -taktik hat sich geändert, das Motto bleibt: Gott zur Ehr – dem nächsten zur Wehr. Den Wahlspruch aller Feuerwehren übersetzt Neckerauer frei: Es geht ums Helfen und die gute Kameradschaft.

Um letztere zu untermauern, wird nicht nur gelöscht und gerettet, sondern auch ausgiebig gefeiert. Das zeigt schon folgende Anekdote: Zum Feuerwehrball 1947 musste jeder Teilnehmer selbst für Wärme sorgen und Kohle oder Briketts mitbringen, 380 Liter Wein sollen damals getrunken worden sein. Schon seit Jahrzehnten gibt es das Wellfleischessen, den Ausschank zur Fasnacht, Seniorenabende und Ausflüge. Neckerauer erinnert sich zudem an Skiurlaube und private Fahrten mit Kameraden und deren Familien.

Spezialisierte „Chemie“-Einheit

Eine überörtliche Kameradschaft innerhalb der VG-Wehren war nicht immer selbstverständlich. Lange Zeit war die Feuerwehr in Weisenheim am Sand selbstständig. Mit Gründung der neuen Verbandsgemeinde Freinsheim im April 1972 wurde auch die Wehr eingegliedert, fortan arbeitete man zusammen und ergänzte sich bei Einsätzen. Während die Freinsheimer häufig zu Unfällen gerufen werden und sich die Wehren in Bobenheim und Weisenheim am Berg auf Waldbrände spezialisiert haben, entwickelte sich die Weisenheimer Wehr zur „Chemie“-Einheit. 1973 musste beim Befüllen eines übergelaufenen Öltanks das verunreinigte Erdreich abgetragen werden – seither sind die Weisenheimer als Erste zur Stelle, wenn bei einem Unfall „auslaufende Betriebsstoffe“ aufzunehmen sind oder eine Ölspur abgebunden werden muss – bei größeren Einsätzen rücken Spezialkräfte an.

Dabei gehe man heute mit solchen Stoffen viel sensibler. „Früher hat man auf alles den Wasserschlauch drauf gehalten, bis der Brand gelöscht war. Die Ersten sind durchaus auch mal mit einem nassen Taschentuch vor dem Mund in ein brennendes Haus gelaufen“, erinnert sich der Oberbrandmeister und Weinbauingenieur mit einem Kopfschütteln. Heute könne über Funk die genaue Gefahrenklasse der Stoffe bei der Leitstelle abgefragt werden und ohne Atemschutz betrete keiner mehr ein Brandhaus, die Einsatzkleidung wird dekontaminiert – die Sicherheit und die Gesundheit der Feuerwehrleute stehen an oberster Stelle.

Unwettereinsätze und Brandserie

Rund 50 Einsätze pro Jahr verzeichnet die Weisenheimer Wehr. Dazu zählen Brände mit Todesopfern, wie zuletzt 2023 in der Seligmannsgasse, Einsätze mit Verunglückten an der Bahnlinie, Hilfe bei Starkregen und auch die verirrte Katze auf dem Baum. Auch spektakuläre Einsätze gab es in den vergangenen 150 Jahren. Dazu zählen das große Unwetter am Kerwe-Montag 1958, als die Buden von der oberen Bahnhofstraße bis zum Bahnübergang gespült wurden, eine Serie von Bränden in den 1970er-Jahren, die vermutlich auf das Konto eines psychisch Kranken gehen, und der wohl größte Einsatz für die Wehr am 6. Juni 1975: Vermutlich hatten spielende Kinder am Obstmarkt einen Brand verursacht, der ein Todesopfer forderte und bei dem die Leerguthalle und das Kühlhaus niederbrannten. 14 Wehren mit 19 Löschfahrzeugen bekämpften die Flammen. Die Chronik listet weitere Brände für die Lagerhalle des Reitvereins sowie für die Kistenfabrik im Holzweg auf.

Einsätze bei Sturzfluten nahmen über die Jahrzehnte laut Neckerauer, mit Ausnahme des Jahres 2021, ab: Dafür sorgten verschiedene Maßnahmen wie etwa begrünte Flächen in der Flur, die mehr Wasser aufnehmen können, und zuletzt im Zuge der Flurbereinigung das Anlegen von Regenrückhaltebecken.

Zäsur nach Diskussionen: Frauen dürfen zur Wehr

Aktuell zählt die aktive Wehr 55 Einsatzkräfte, sie ist personell die stärkste in der VG. 1990 wurde die Jugendfeuerwehr gegründet, nur ein Jahr später öffnete sich die Wehr nach Diskussionen auch für Frauen. Heute gibt es fünf Feuerwehrfrauen, ihr freiwilliger Einsatz für die Gemeinschaft wird nicht mehr in Frage gestellt. Früher wurden Bürger zum Dienst teils amtlich verpflichtet, zuletzt geschehen sei dies aber 1970, meint Neckerauer. Einen Förderkreis für die Feuerwehr gibt es seit 1997, die Kinderfeuerwehr seit 2024.

Geleitet wird die Wehr seit 2008 von Udo Gumsheimer, der auch stellvertretender Wehrleiter der VG-Wehr ist. Wer heute bei der Feuerwehr Dienst leistet, muss sich mit Funk, komplexer Technik und digitalen Funktionen auskennen. „Das ist alles viel komplizierter geworden. Früher hatte das Funkgerät drei Knöpfe für den Kanal, die Lautstärke und die Ruftaste. Heute haben alle Modelle spezielle Funktionen“, erläutert Neckerauer den Fortschritt an einem Beispiel.

Vom Löscheimer zum Löschgruppenfahrzeug

Auch die Brandbekämpfung habe sich verändert: von einfachen Löscheimern aus Leder, wie es sie im Mittelalter gab, über Feuerspritzen Ende des 19. Jahrhunderts, Schlauchwagen ab 1937, trag- und fahrbare Benzin-Motorspritzen ab 1941 bis hin zu den ersten Löschfahrzeugen in den 1940er-Jahren zu den heute modernen Fahrzeugen mit 3500-Liter-Tank und Löschgruppenfahrzeugen.

Das erste Feuerwehr-Gerätehaus soll im Bereich der katholischen Kirche beziehungsweise der heutigen Sparkasse gestanden haben, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das neue Feuerwehr-Gerätehaus an der Eichgasse eingeweiht. Dieses wurde 1981 im Obergeschoß umgebaut und 2000 erweitert. Das Jubiläum wird am 17. April mit einem Festakt und geladenen Gästen feierlich begangen, für alle Interessierten gibt es von 14. bis 16. August ein Festwochenende mit Blue Light Dinner, Rockfest mit Band und Tag der offenen Tür.