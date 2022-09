Eine junge Frau ist am Montagabend in Weisenheim am Berg betrunken vom Rad gefallen. Weil sie dabei noch eine Weinflasche in der Hand hatte, brachte der Rettungsdienst die 17-Jährige mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei war die Jugendliche auf der Bobenheimer Straße in Richtung L517 unterwegs. An ihrem Sturz war nur sie allein beteiligt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille bei der Jugendlichen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen.