Statt Wein steht bei Winzerehepaar Jürgen und Patricia Hanewald jetzt Flüchtlingshilfe an oberster Stelle. Während er mit einem Mitarbeiter vom Krieg betroffene Ukrainerinnen und ihre Kinder in die sichere Pfalz bringt, bereitet sie das Dackenheimer Weingut für deren Unterbringung vor. Die Hilfsbereitschaft im Ort ist auch sonst groß.

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch Jürgen und Patricia Hanewald vom gleichnamigen Weingut in Dackenheim nicht kaltgelassen. Am Freitagabend haben sie im Fernsehen mitbekommen, dass sich immer mehr Privatleute an die polnisch-ukrainische Grenze aufmachen, um Flüchtlinge abzuholen. „Denn dort sind mittlerweile so viele geflüchtete Menschen angekommen, dass die Weiterverteilung nicht mehr funktioniert. Die Transportunternehmen sind hoffnungslos überfordert“, fasst sie das Gesehene zusammen. Daher hätten sie spontan beschlossen, ebenfalls zu helfen.

„Ich habe das auf Whatsapp meinen Bekannten mitgeteilt. Einen halben Tag später hatten wir das Auto so voll mit Decken und Schlafsäcken, da hätte kein Handtuch mehr reingepasst“, erzählt Patricia Hanewald von den Vorbereitungen am Samstag. Der Plan: Mit Hilfsgütern hinfahren, mit Flüchtlingen zurückkehren. „Zusätzlich zum Fahrer können wir in unserem Opel Vivaro sieben Personen mitnehmen“, erklärt sie.

Transport in zwei Kleinbussen

Über einen polnischen Mitarbeiter, dessen Familie sich in der Heimat sehr für die Ukraine-Hilfe engagiere, haben die Hanewalds Kontakt zu einem Dorfpfarrer in der Grenzregion herstellen können, der die Papiere der Flüchtlinge fertigmachte, damit auch rechtlich alles in Ordnung ist. „Unser Mitarbeiter ist am Sonntagmorgen mit meinem Mann losgefahren“, berichtet Hanewald. „Beim Zwischenstopp bei seiner Familie hat der Schwager unseres Mitarbeiters ihm sein Auto gegeben und ihn gebeten, noch mehr Leute mit in die Pfalz zu nehmen“, schildert sie, wie sich die Hilfsaktion ausdehnte. In den zwei Kleinbussen hätten sie jetzt 15 Personen dabei, darunter sieben Kinder. Bei den anderen handele es sich um die Mütter und Großmütter.

„Mein Mann hat eine Familie im Auto, die direkt aus Kiew stammt. Sie waren vier Tage unterwegs, sind erschöpft, aber froh und dankbar, jetzt endlich in Sicherheit zu sein“, gibt sie die Berichte ihres Mannes wieder. Was sich an der Grenze abspiele, sei schrecklich. „Die Menschen sind verzweifelt.“ Viele hätten ihren Mann und ihren Mitarbeiter angesprochen und sie gebeten, ja angefleht, sie doch ebenfalls mitzunehmen. Doch mit zwei Autos lassen sich nun mal nicht alle retten.

Mit vielen Spenden Weingut für Ankunft vorbereitet

Auf dem Rückweg nach Dackenheim haben die Helfer wiederum bei der Familie des Mitarbeiters einen Zwischenstopp eingelegt. „Da konnten sie alle dann warm duschen, nach so vielen Tagen auf der Flucht“, erzählt Patricia Hanewald. Derweil hat sie im Weingut alles für die Ankunft vorbereitet, wobei wiederum jede Menge Spenden enorm geholfen haben. „Die Leute haben vor allem auch Betten zur Verfügung gestellt, jemand hat uns sogar ein altes Ehebett angeboten“, berichtet sie. Jetzt stehen sechs Plätze in der großen Probierstube bereit, die Hanewald extra ausgeräumt hat. Auch Duschen und Toiletten stehen den aus der Ukraine Geflüchteten hier zur Verfügung. „Wir haben unser Weingut umfunktioniert.“

Damit möchte Familie Hanewald es aber nicht bewenden lassen. Sie sammelt schon wieder Hilfsgüter für das nächste Wochenende. „Dann wollen mein Mann und unser Mitarbeiter wieder nach Polen fahren, schon allein, um seinem Schwager das Auto zurückzubringen. Und wenn sich genug Privatleute in Dackenheim finden, die Wohnraum bereitstellen, bringen wir auch wieder Flüchtlinge mit“, kündigt Patricia Hanewald an. Wer helfen möchte, kann sich per E-Mail an info@hanewald-dackenheim.de melden.

Flüchtlinge alle privat untergebracht

Ortsbürgermeister Edwin Schrank ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft. „Ich habe eine riesen Hochachtung vor Familie Hanewald, wie sie das alles organisiert“, sagte er und wünscht sich, dass dieses Beispiel vorbildlicher unbürokratischer Hilfe Schule macht und andere motiviert, ebenfalls zu helfen. Zum Teil habe es das schon. „Zuerst wollten wir die Flüchtlinge, die Montagabend ankommen sollten, im Dorfgemeinschaftshaus unterbringen. Das ist jetzt aber doch nicht nötig, da sich genug Dackenheimer bereit erklärt haben, sie aufzunehmen“, berichtet er. So könnten die neun übrigen Betroffenen, die nicht bei Hanewalds unterkommen, im Dorf verteilt werden. Diese private Unterbringung sei besser, als wenn sie sich erst an die staatlichen Aufnahmestationen in Speyer oder Trier hätten wenden und dann ganz alleine in einem fremden Land hätten herumsitzen müssen. „Entscheidend ist jetzt, die katastrophale Situation in der Ukraine zumindest abzumildern“, findet Schrank.