Bettler waren am Dienstag zwischen 12 und 16 in mehreren Orten der Region unterwegs. Zuerst ging eine Meldung an die Polizei über einen Bettler aus der Neumayerstraße in Weisenheim am Berg ein. Danach kamen Meldungen aus der Südlichen Winzerstraße sowie Hinter den Rüstern in Freinsheim hinzu. Hier zogen laut Polizei eine Frau und ein Mann dort von Haustür zu Haustür. Sie zeigten dabei so genannte Bettelzettel vor, um Bargeld zu erhalten.

15 Euro nicht genug

In der Rot-Kreuz-Straße in Bad Dürkheim klopfte ein Mann an die Fahrzeugscheibe eines geparkten Fahrzeuges. Er hielt der auf dem Beifahrersitz sitzenden älteren Dame einen Zettel vor. Diese gab ihm 15 Euro Bargeld. Das erhaltene Geld war ihm aber offensichtlich nicht genug. Er klopfte erneut an die Scheibe und sprach die ältere Dame aggressiv, in einer nicht bekannten Sprache, an. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort aber niemanden mehr antreffen. Die zuständigen Ordnungsbehörden wurden informiert.

Keine Unbekannten in die Wohnung lassen

„Grundsätzlich steht es jedem frei, ob er Bettlern Geld gibt oder nicht“, so der Leiter des Kriminal- und Bezirksdienstes, Daniel Mischon, zur RHEINPFALZ. Jedoch rate man wegen der Gefahr von Trickbetrügerin dazu, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Oft seien zwei Personen unterwegs, von denen einer den Bewohner ablenke, während der andere das Haus auf der Suche nach Bargeld ausspioniere.