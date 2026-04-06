Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Samstag gegen 17.50 Uhr einen in Schlangenlinien fahrenden Transporter in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim. Die Beamten kontrollierten dessen Fahrer kurze Zeit später in Hausen und stellten dabei den Grund für das auffällige Fahrverhalten des 37-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,4 Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.