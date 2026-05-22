Der Glasfaser-Ausbau endet offiziell am 31. Mai. Die Baukolonnen arbeiteten bis zu zwölf Stunden täglich. Noch können sich Kunden die Hausanschlussgebühr sparen.

„Sensationell“, „hervorragend“, „die Gehwege sind schöner als vorher“: Zum Abschlusstermin des Glasfaser-Ausbaus in Weisenheim am Sand mit der Glasfaser plus stimmten Bürgermeister Holger Koob und Beigeordneter Klaus Mathis ( FWG) wahre Lobeshymnen an. Im Februar 2025 hatte die Glasfaser plus, ein Joint Venture der Deutschen Telekom und des IFM Global Infrastructure Fund, mit dem Ausbau begonnen. Am 31. Mai endet dieser offiziell nach gut 15 Monaten.

Dann sind laut Gerd Schäfer, Regiomanager der Telekom und Partner der Glasfaser plus in Weisenheim am Sand, gut 1300 von 2200 möglichen Haushalten in Weisenheim am Sand „am Licht“, wie es in Fachkreisen heißt. „Das sind gut 60 Prozent Haushaltsabdeckung, auch für uns kein üblicher Wert“, kommentierte Schäfer die Quote. Nimmt man die Anzahl angeschlossener Gebäude komme man gar auf knapp 70 Prozent. Oftmals erreichten Mitbewerber nur eine Ausbauquote von 30 Prozent. Gründe für die sensationell hohe Anzahl an Verträgen seien wohl einerseits die lange Wartezeit auf schnelles Netz und andererseits, dass vor gut einem Jahr endlich jemand den Ausbau in die Hand nahm und tatkräftig loslegte. Was der Ausbau gekostet hat, verrät Schäfer nicht direkt: Klar wird beim Pressetermin, es sind wohl weit mehr als zwei Millionen Euro. Insgesamt wurden rund 30 Kilometer Kabel verlegt.

Süßteilchen und Kaffee für die Bauarbeiter

Die Zusammenarbeit mit dem saarländischen Generalunternehmer Peter Groß Bau, der den eigentlichen Ausbau an zwei Subunternehmer weiterreichte, lobten Schäfer und Björn Klein, Projektleiter Telekom, ausdrücklich. Koob berichtete von engagierten Bauarbeitern, die den Ausbau an sechs Tagen die Woche in 12-Stunden-Schichten vorangetrieben hatten, und dafür von dankbaren Bürgerinnen und Bürgern zum Teil mit Süßteilchen, Kaffee und manchmal sogar einem warmen Mittagessen versorgt wurden. „Bei allem was in Deutschland schief läuft, war das ein Beispiel, wie es auch laufen kann, wenn man sich nicht gegenseitig blockiert“, so Koob.

Glasfaser plus zieht nun weiter nach Freinsheim, baut dort aber nicht mit dem Partner Telekom aus. Am Mittwochabend gab es eine erste Bürgerversammlung. Schäfer schätzt, dass die Bauarbeiten in den nächsten drei Monaten beginnen können. „Ganz so schnell wie bei uns wird es wohl nicht vonstatten gehen, dazu gibt es dort zu viele kleine Gässchen und Festivitäten, die Straßensperrungen erschweren“, meinte Koob. Generell könne er anderen Gemeinden aber nur empfehlen, im eigenwirtschaftlichen Glasfaser-Ausbau die Kooperation mit der Glasfaser plus zu suchen, anstatt lange auf die Deutsche Glasfaser zu hoffen.

Leerrohre liegen in den Straßen bereit

Noch bis zum Ende des offiziellen Ausbaus am 31. Mai können sich Weisenheimer die Hausanschlussgebühr von knapp 1000 sparen, indem sie bis zum Stichtag den Vertrag mit der Glasfaser plus unterzeichnen und auf den „Glasfaserzug aufspringen“, so Schäfer. In der sogenannten Nachprojektphase bis Ende August werden dann diese Kunden ans Netz angeschlossen und Restarbeiten im Ort erledigt. Derzeit sind mehr als 80 Prozent der Hausanschlüsse verlegt und abgeschlossen. Auch nach dem Stichtag seien jederzeit Anschlüsse gegen Gebühr möglich, die Leerrohre in den Straßen bis zum Gebäude lägen jeweils bereit, so Schäfer.