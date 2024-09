Für den sechsköpfigen Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Bad Dürkheim gibt es 13 Bewerber. Diese Zahl mache sie stolz, erklärte die Beiratsvorsitzende Ilona Hocker-Meinzer. In vielen Kommunen des Landes haben sich für die Wahl am 10. November nicht genügend Kandidaten gefunden. Das Gremium wird für fünf Jahre gewählt. Der Beirat setzt sich für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen ein und berät den Stadtrat in Fragen der Migration und Integration. Wahlberechtigt sind ausländische Staatsangehörige, Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit, Staatenlose, Spätaussiedler, Eingebürgte sowie die Kinder der genannten Gruppen. Wählen darf, wer mindestens 16 Jahre alt ist und seit drei Monaten seinen Wohnsitz in der Kommune hat. Im Landkreis Bad Dürkheim wird es keine Wahl des Beirats für Migration und Integration geben. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sei bis zum Ablauf der Frist am 23. September, 18 Uhr, kein Wahlvorschlag eingegangen. Für diesen Fall ist laut Verwaltung vorgesehen, dass der Kreistag einen Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund wählt, der aus sieben Mitgliedern und sieben stellvertretenden Mitgliedern besteht.