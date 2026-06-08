Die Planungen für die 1250-Jahr-Feier im Jahr 2028 sind angelaufen. Darüber informierte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss. Ziel sei es, gemeinsam mit Vereinen und Einrichtungen in der Stadt das Jubiläumsjahr zu gestalten.

Kernstück ist ein Jubiläumswochenende rund um Pfingsten: Am Donnerstag, 1. Juni 2028, ist ein offizieller Festakt unter dem Motto „1250 Jahre Bad Dürkheim“ geplant, der die Besucher auf eine Zeitreise durch die Stadtgeschichte mitnimmt. Für Freitag, 2. Juni 2028, ist ein großes Jubiläumskonzert vorgesehen.

Stadtgeschichte entdecken

Am Samstag, 3. Juni 2028, sollen sich Vereine und Einrichtungen in der Innenstadt präsentieren und die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens in Bad Dürkheim zeigen. Ergänzt wird das Programm durch einen Einkaufsabend sowie musikalische Beiträge der Musikschule. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 4. und 5. Juni 2028, stehen im Kurpark Angebote unter dem Motto „Stadtgeschichte und Bad Dürkheim entdecken“ im Mittelpunkt. Da sich die Planungen derzeit noch in einem frühen Stadium befinden, sind laut Stadtverwaltung im weiteren Verlauf Anpassungen und Ergänzungen möglich.

Auch über das Jubiläumswochenende hinaus soll das gesamte Jahr 2028 im Zeichen des Stadtjubiläums stehen. Geplant sind zahlreiche weitere Veranstaltungen, bei denen Vereine, Institutionen und weitere Akteure aktiv eingebunden werden sollen und eigene Beiträge zum Jubiläum leisten können.