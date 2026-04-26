Wie verpasst man einer fast 125-jährigen Tradition ein modernes Image? Die Kallstadter Genossenschaft hat sich hier auf den Weg gemacht. Wie sieht der genau aus?

„Genossenschaft ist sexy!“ Dieser Meinung ist der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Kallstadt, Oliver Huxel. Sein Ziel ist es, die fast 125 Jahre alte Winzergenossenschaft zu einer der modernsten in der Pfalz zu machen. „Daran arbeiten wir Tag für Tag“, betonte er jetzt bei einem Pressegespräch. Das Genossenschaftsdenken erfüllt aus Sicht des 39-Jährigen perfekt die heutigen Anforderungen des Weinmarktes: Man könne Synergien nutzen, arbeite kosteneffizient und könne gemeinsam stark in der Vermarktung auftreten.

All diese Komponenten wurden in einem pfälzischen Wort zusammengefasst: „Z’amme“ heißt das Leitmotiv, das neuerdings die selbstklebenden Etiketten ziert. Es soll das „kooperative und demokratische Miteinander der Winzer“ beschreiben. Die 27 aktiven Winzer und 19 Mitarbeiter wollen dieses Motto mit „Power“ aufladen, verspricht Huxel, der nicht verhehlen kann, aus welchem beruflichen Bereich er eigentlich kommt. Der Medien- und Kommunikationsmanager, der sich seit September 2024 bei der Winzergenossenschaft ganz dem Wein verschrieben hat, spricht von einer „Transformation auf allen Ebenen“, die man jetzt angehen werde – natürlich getragen vom genossenschaftlichen Miteinander.

Sortiment wird verschlankt

Geplant ist eine neue Angebotsstruktur. So werde man nach der Sortimentsbereinigung statt 90 nur noch 50 Weine anbieten, kündigte Huxel an. Eine „moderate Preiserhöhung“ sei aber unumgänglich. Diese soll im Schnitt sieben bis acht Prozent betragen, um dem gestiegenen Mindestlohn und den hohen Energiekosten Rechnung zu tragen, erklärt Huxel.

Fast die Hälfte des rund fünf Millionen Euro umfassenden jährlichen Gesamtumsatzes erzielt die Genossenschaft in der Vinothek. Rund 20 Prozent werden jeweils im Lebensmitteleinzelhandel und in der Gastronomie umgesetzt. 14 Prozent entfallen auf den Fachhandel. Der Export spielt in der Genossenschaft bislang so gut wie keine Rolle. Das soll anders werden. Dem rückläufigen Weinkonsum will man mit einem größeren Angebot von alkoholfreien oder -reduzierten Getränken Rechnung tragen. Bislang sind drei alkoholfreie Weine und ein Traubensecco im Angebot. Mit Veranstaltungen wie einer Party zu Halloween will die Genossenschaft mehr Kontakte zur jungen Käuferschicht knüpfen.

„Qualität muss stimmen“

„Noch bekommen wir unseren Wein gut verkauft“, sagt Vorstandsvorsitzender Christoph Unverzagt aus Erpolzheim. Das betreffe auch den Fasswein. „Jedoch muss auch hier die Qualität stimmen“, betont er. Hier könne man sich einen Unterschied zum Flaschenwein gar nicht mehr leisten. 2,3 Millionen Liter hat die Genossenschaft nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr abgesetzt. Dies entsprach einem Umsatz von 4,8 Millionen Euro. Das sind 100.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Als neue Rebsorte will die Genossenschaft den roten Riesling einführen. Dies ist auch eine Folge des Klimawandels – er soll resistenter gegen Sonnenbrand sein. Kellermeister Joachim Janß-Schaad sorgt dafür, dass der Oechslegrad nicht „explodiert“. Man wolle dem Kundengeschmack gemäß leichte Weine produzieren. Wichtig für den exakten Erntezeitpunkt seien schließlich auch die Säurestruktur und der pH-Wert. „Wenn die Trauben am besten schmecken, werden sie geerntet“, erklärt er.

Im Zentrum des Sortiments steht bei der Genossenschaft der Riesling, der auf rund 100 der insgesamt 221 Hektar großen Fläche wächst. Riesling-Rebstöcke stehen nicht nur auf der bekannten Lage Saumagen: Steinacker, Kobnert, Kronenberg, Freinsheimer Oschelskopf oder Erpolzheimer Kirschgarten zählen ebenfalls dazu.

Ein trockener Saumagen-Riesling findet sich auch in der Kategorie der Spitzenweine, die als „Edition“ vermarktet werden. „Unsere beste Lage ist eben der Saumagen“, betont Huxel. Wegen seines harten und kalkhaltigen Untergrunds wachsen an den Rebstöcken kleine, aromatische Beeren mit wenig Säure, erklärt der Kellermeister. Aber auch der Literabfüllung bleibt die Genossenschaft treu. „Ein guter Liter-Riesling bleibt weiter unsere Basis“, bekräftigt Huxel.