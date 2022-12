Zu einer Unfallflucht ist es laut Polizei am Dienstag zwischen 23 und 23.30 Uhr in der Straße Wasserhohl in Bad Dürkheim gekommen. Dort beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer hatte beim Ein- oder Ausparken einen dort längs der Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen im Bereich der Frontstoßstange. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1200 Euro. Sie vermuten, dass der flüchtige Täter diesen mit seiner Anhängerkupplung verursachte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.