BAD DÜRKHEIM. 103:108 (93:93, 41:42) verloren in der Verlängerung – war das knapp! Vor großer Kulisse musste sich die SG TV Dürkheim/BI Speyer II am Sonntagabend in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest in einer tempogeladenen, packenden Partie beim starken Aufsteiger BC Gelnhausen knapp geschlagen geben. Eine sehr gute Offensivleistung mit starker Trefferausbeute reichte nicht zum Sieg.

Es war ein dramatisches Spiel, das niemand auf den Sitzen hielt. Das Match mit „Drama-Charakter“ war die komplette Spielzeit, inklusive Nachspielzeit, hart umkämpft. Bei einem offenen Schlagabtausch gelang es keiner Mannschaft, sich vorzeitig einen beruhigenden Vorsprung zu erkämpfen. Zigmal wechselten die Führungen. Die vier Viertelzeiten mit den Teilergebnissen von 23:18, 19:23, 22:23 und 29:27 sorgten permanent für hohen Pulsschlag. Und auch in der „Overtime“ (15:12) schenkten sich die beiden gleichstarken Teams nichts.

„Leider haben wir defensiv über das ganze Spiel nicht die Leistung gebracht, die nötig gewesen wäre, um uns abzusetzen und dann das Spiel zu gewinnen“, erklärte SG-Coach Nils Uhrig. „Es blieb dadurch ein permanent enges Match. Klar war am Ende etwas Pech dabei, doch wir hatten genügend gute Chancen, das Spiel aus eigener Kraft zu entscheiden.“

Zu viele Einzelaktionen

Hoffnung keimte Ende des dritten Durchgangs auf, als sich die Kurstadt-Korbjäger mit sechs Zählern absetzen konnten. Doch zwei quasi postwendend offen zugelassene Dreier der Einheimischen brachten den Gegner wieder schnell heran. „Das war ein ganz entscheidender Moment, den wir nicht genutzt haben. Wir hätten in dieser Phase aggressiver sein müssen, um die Führung weiter auszubauen“, sagte SG-Punkte-Ass Niclas Geier. „Wir punkteten sehr viel. Das war gut, aber auch oft über Einzelaktionen. Da müssen wir als Team doch besser zusammenspielen.“

Geier freute sich zum einen über die attraktive Begegnung, die vor dem großen, lautstarken Gelnhausener Anhang auch „richtig Spaß“ machte. Er war aber auch enttäuscht darüber, dass die Verteidigung nicht besser funktionierte. Sie war letztendlich der Schlüssel für die knappe Niederlage. „Wir müssen noch viel lauter auf dem Feld werden, mehr miteinander kommunizieren. Die Team-Defensive muss deutlich besser werden. Zu oft haben wir durch fehlende Abstimmung dem Gegner einfache Punkte geschenkt“, haderte der treffsichere Schütze. „Wir haben mit unserer jungen Mannschaft noch großes Potenzial. Und wir werden deshalb auch als Team im Verlauf der Saison uns weiter steigern und an den Aufgaben wachsen.“ Wie Geier meint, werden auch solche Erfahrungen wie in Gelnhausen, dass 103 erzielte Treffer nicht zum Sieg reichen, in dem Reifeprozess helfen, um Woche für Woche besser zu werden.

Verbesserte Freiwurfquote

Niclas Geier war mit 29 Punkten zweitbester SG-Schütze. Die meisten Körbe insgesamt auf beiden Seiten erzielte SG-Topscorer Dejan Bruce, der ein goldenes Händchen hatte. Doch auch bei der Punkteverteilung zeigt sich das Handicap in dem umkämpften Duell, da kein Anderer im SG-Team zweistellig traf. Zu viel konzentrierte sich auf die beiden Dürkheimer Scharfschützen. Mit 65 Punkten erzielten sie fast zwei Drittel aller SG-Treffer.

Gelnhausen trat da homogener auf, bei den Hessen trafen insgesamt sechs Akteure zweistellig. Ein Pluspunkt bei den Uhrig-Schützlingen im Vergleich zur Vorwoche: Die zuletzt noch schwache Freiwurfquote verbesserten die SG-Cracks deutlich. Mit einer 28/22-Ausbeute nutzte die Spielgemeinschaft dies

So spielten sie

Bruce (36 Punkte), Geier (29), Gesmann (9), Karst (9), Diala (8), Surblys (7), Lange (6), Schmitt (1), Ngalula, Selimski.