Am Montag gegen 14 Uhr hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer laut Polizei in der Von Maurer-Straße in Erpolzheim ein Rankgerüst beschädigt. Demnach war das „Metallbogengestänge für den Rebenwuchs“ über der Fahrbahn angebracht, die Beamten vermuten, dass der Unfallverursacher mit einem Schlepper samt Anhänger oder angehängtem Arbeitsgerät unterwegs war. Der Geschädigte habe nur einen lauten Knall gehört, bis er auf der Straße war, sei der Verursacher bereits geflohen. Am Metallgestänge und an den Fassaden zweier Häuser sei ein Gesamtschaden von 1000 Euro entstanden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise auf den Unfallflüchtigen unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.