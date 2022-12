Am Samstag gegen 16 Uhr hat laut Polizei ein Unbekannter in der Gaustraße in Bad Dürkheim ein geparktes Auto beschädigt und anschließend die Flucht ergriffen. Der Täter war demnach mit seinem Fahrzeug in Richtung Römerstraße unterwegs, als er gegen den geparkten Wagen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden dessen linke Fahrzeugseite sowie der linke Außenspiegel ramponiert. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1000 Euro. Sie bitten um Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de