Zwischen 11 und 16 Uhr haben Unbekannte am Sonntag einen in der Kurbrunnenstraße in Bad Dürkheim abgestellten Peugeot-Roller demoliert. Nach Angaben der Polizei verbogen die Täter die Sitzbank und beschädigten sowohl die Frontverkleidung als auch das Zündschloss. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.