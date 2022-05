Zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, wurde die rechte Fahrzeugseite eines VW Multivans über die gesamte Länge zerkratzt. Der Wagen war in der Weinstraße in Kallstadt geparkt. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.