Die Polizei sucht nach dem unfallflüchtigen Fahrer eines schwarzen BMWs. Er soll am Dienstag, gegen 18.30 Uhr, in der Dr.-Hugo-Bischof-Straße in Bad Dürkheim vermutlich beim Einparken den Kotflügel und Radkasten eines abgestellte Ford S-Max beschädigt haben. Der Ehemann der Fahrzeughalterin hörte zwar ein lautes metallisches Kratzgeräusch auf der Straße. Von seinem Fenster aus konnte er einen schwarzen BMW beobachten, der gerade am Einparken war. Er dachte sich aber nichts weiter dabei. Erst am Mittwoch wurde schließlich der Schaden an dem Ford festgestellt. Die Polizei beziffert ihn auf 1000 Euro und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.