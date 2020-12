100 Bäume pflanzen – das hatte sich die Stadt für 2020 vorgenommen. Hintergrund war ein entsprechender CDU-Antrag. Dieses Ziel hat die Stadt nach eigener Aussage nun erreicht. Darüber hat das Bauamt den städtischen Bauausschuss informiert.

Allein an der Straße zum Campingplatz wurden 66 Bäume gesetzt. Es handelt sich dabei laut Steffen Wietschorke, stellvertretender Bauamtsleiter, um 18 Pinien und 48 Mandelbäume. Über diese 66 Bäume hinaus kamen weitere Neupflanzungen hinzu, unter anderem am Hausener Weg. So kommt die Stadt laut Wietschoke auf 110 neue Bäume. Der Landesbetrieb Mobilität habe zusätzlich weitere an der B 37 gepflanzt, so Wietschorke.

Die Stadt hatte sonst normalerweise 50 bis 60 Bäume pro Jahr gepflanzt oder ersetzt, hatte Bauamtsleiter Dieter Petry im vergangenen Jahr mitgeteilt.