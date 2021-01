Am Dienstag gegen 11 Uhr hat sich laut Polizei in der Rudolf-Bart-Siedlung in Bad Dürkheim ein geparktes Fahrzeuggespann selbstständig gemacht und einen Zaun sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Der Fahrer des Citroën Jumpy hatte diesen samt Anhänger hangabwärts am rechten Fahrbahnrand abgestellt und nach eigenen Angaben ordnungsgemäß die Handbremse gezogen. Dennoch rollte das Gespann plötzlich vom rechten an den linken Fahrbahnrand und kam schließlich an einer Straßenlaterne und einem Zaun zum Stillstand. Verletzt wurde. Der Schafen beläuft sich auf 10.000 Euro. Der Citroën war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Warum er trotz angezogener Handbremse wegrollen konnte, ist bislang nicht bekannt.