Von Jesus hören wir, dass er uns die Kinder zum Vorbild empfiehlt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht erfassen, was Lebensglück ist. Inwiefern können die Kinder für uns Vorbilder sein?

Nun, sie leben im Hier und Jetzt. Jedes Mal, wenn wir im Kindergarten zum Erzählkreis zusammenkommen, staune ich, wie die Kinder bei der Sache sind. Wir haben ein Ritual zum Einstieg entwickelt. Eine Kerze wird entzündet. „Schön, dass du da bist, Maximilian. Schön, dass du da bist, Emilia…“

Von Kindern lernen

So wird jedes Kind und jede Erzieherin mit Namen im Erzählkreis begrüßt und das Glas mit der Kerze wird von Hand zu Hand weitergereicht. Zum Schluss stelle ich das Windlicht in unsere Mitte. Es steht symbolisch für Gott, der sein Licht selbst in die Dunkelheiten des Lebens leuchten lässt.

Wir sprechen ein Gebet: „Guter Gott, deine Güte reicht soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken ziehen. Gott, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben... Bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.“ (Psalm 36)

Innere Ruhe finden

Gerade in Krisenzeiten, die uns in Atem halten, ist es wichtig innezuhalten und zur Ruhe zu kommen. Wie kostbar sind solche Augenblicke, in denen wir aufeinander achten. Wo wir einfach nur da sind und jeder auf seinen Atem achtet: Ich atme aus und beruhige meinen Körper und Geist. Ich atme ein und schenke mein Lächeln in die Welt.

Ich bin ganz im Hier und Jetzt. Dieser Moment ist wunderbar! Jedem Menschen, ob groß oder klein, tun solche stillen Zeiten am Tag wohl. Probieren Sie es doch aus. An heißen Tagen würde ich weniger zu einem Kerzenlicht Ritual raten, sondern eher zu einem Glas mit Eiswürfeln.

Rituale finden

Setzen Sie sich vor das Glas mit den Eiswürfeln. Werden Sie still und achten Sie bewusst auf Ihren Atem. Achten Sie darauf, wie die Atemluft durch die Nasenöffnungen heraus- und wieder hineinströmt. Beobachten Sie, wie sich der Bauchraum beim Einatmen füllt und beim Ausatmen wieder leert.

Wenn Ihnen Gedanken kommen, dann begrüßen Sie diese, um sie danach wieder zu verabschieden. Kommen Sie wieder zurück zur Atmung. Atmen Sie tief in sich hinein und lassen Sie die verbrauchte Luft dann wieder durch die Nase herausströmen. Mit der Ausatmung lassen Sie allen Stress und alle Anspannung aus sich heraus. Sagen Sie sich innerlich: Loslassen!

Zu zweit oder alleine

Nach ein paar Minuten nehmen Sie sich mit der rechten Hand einen Eiswürfel aus dem Glas und ziehen Sie auf die geöffnete linke Hand ein Kreuzzeichen. Sprechen Sie sich folgende Worte (aus Jesaja 43,1) zu: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein!“

Wenn Sie möchten, können Sie dieses Ritual zusammen mit einem Freund durchführen. Dann kann der Freund den Eiswürfel nehmen und Ihnen in die geöffnete linke Hand das Kreuzzeichen ziehen, und dabei die Worte zusagen.

Achten Sie darauf, wie erfrischend und wohltuend es ist, das kühle Nass auf der Hand zu spüren. Und hören Sie auf die Stimme. Lassen Sie die Worte tief in Ihre Seele fallen. Wie herrlich ist diese Abkühlung, wie wunderbar ist dieser Moment! Danach wechseln Sie die Rollen. Sie werden merken, wie wohltuend es ist, einfach nur da zu sein – entweder allein oder mit dem Partner die stille Zeit zu genießen. Einfach präsent sein.