„1.FCK“ und „1900“ steht in roter Farbe an einer Wand, Tischtennisplatte und Mauer der Realschule plus in Weisenheim am Berg. Entdeckt hat die unerwünschten Graffiti in Rot der Hausmeister am Montagmorgen. Wer hier mit Schablone und Sprühfarbe am Werk war, ist laut Polizei noch unbekannt. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 063229630.