Interview: Seit Montag darf trotz der Corona-Krise wieder Tennis gespielt werden. Doch das geht nicht ohne Beschränkungen. Teilweise muten diese etwas skurril an. Der Tennisverband entwickelt derzeit Angebote für die 225 Tennisklubs. In zwei bis drei Wochen sollen diese präsentiert werden. Thomas Knieriemen, der Geschäftsführer des Tennisverbandes Pfalz, verrät noch mehr.

Herr Knieriemen, freuen Sie sich, dass wieder Tennis gespielt werden darf oder leiden Sie eher?

Ich freue mich, dass wir eines von drei Bundesländern sind, in denen Tennis gespielt werden darf. Doch als Geschäftsführer des Tennisverbandes Pfalz bin ich in einer Alarmfunktion, weil wir auf jeden Fall das Vertrauen, das die Politik in uns setzt, erfüllen wollen. Wir wollen, dass die Corona-Verordnungen umgesetzt werden. Wir haben da unsere Vereine informiert und bekamen dafür viele positive Rückmeldungen.

Nun, die Vorgaben klingen doch schon etwas skurril. Mit befreitem Tennisspielen hat das nicht viel zu tun.

Doch. Alle sind glücklich, dass sie wieder spielen können. Es ist Tennis mit gewissen Einschränkungen, aber die kann man hinnehmen. Die Leute haben Spaß und Freude. Es ist kein Wettkampf. Alle, die Wettkampftennis oder um Leistungspunkte spielen wollen, die müssen sich gedulden.

Wie kontrollieren Sie denn, ob die Spieler sich an die Regeln halten?

In unseren Leistungszentren kontrollieren wir es direkt. Außerdem wissen wir, dass die Ordnungsämter kontrollieren. Beim BASF TC Ludwigshafen waren sie schon mehrmals, in Landau kamen sie dreimal an einem Tag. Wir können nicht alle 225 Klubs kontrollieren. In Mutterstadt muss jeder, der die Anlage betritt, erst einmal unser Informationsblatt durchlesen.

Hält sich ein Klub nicht an die Regeln, wird dieser dann sanktioniert?

Das kann ich mir vorstellen, aber das entscheidet das Ordnungsamt in der jeweiligen Kommune.

Sanktioniert der Tennisverband die Vereine bei mehrmaligen Verstößen?

Nein. Ich bin auch davon überzeugt, dass dies nicht nötig ist.

Anfang Juni soll die Medenrunde losgehen. Sie haben diese allerdings eher zu einer Trainingsrunde gemaßregelt. Es gibt keine Auf- und Absteiger, nur Punkte für die Leistungsklasse. Warum ist denn eine normale Runde nicht möglich, die im Juli oder August beginnt?

Das war nur ein Modell. Wir arbeiten an verschiedenen Modellen, und wir werden die Vereine dann nochmals befragen, wie sie dazu stehen. Es gibt nun neue Bedingungen und Termine. Nicht alle Spieler sind an einer Medenrunde zu einem späteren Zeitpunkt interessiert.

Wann soll es denn losgehen?

Bis zum 7. Juni sind zum jetzigen Zeitpunkt alle Wettkämpfe verboten. Dann müssen wir sehen, was bis dahin von der Politik entschieden wird. Theoretisch könnten wir von der Pfalzliga bis in die C-Klasse mit einer modifizierten Medenrunde ab dem 8. Juni loslegen. Das sind dann über 1400 Mannschaften. Aber wir wollen eine einheitliche Regelung für den gesamten Tennisverband Rheinland-Pfalz entwickeln, wie die Medenrunde ausgetragen werden kann. Da zählen die Verbands- und Oberligen hinzu. Wir werden unseren Vereinen ein Angebot machen. Das heißt, alle, die dann eine Medenrunde spielen wollen, können das dann tun. Die Teams, die nicht dabei sein wollen, müssen das nicht. Es wird dann keine Strafen geben. In zwei bis drei Wochen wollen wir die Angebote präsentieren.

Ab wann dürfen Vereine ihre Leistungsklassen-Turniere austragen?

Frühestens ab dem 8. Juni.

Ein Verbot ist ja nun nicht mehr haltbar. Denn, wenn man ab Juni Einzel in der Medenrunde gegeneinander spielen kann, dann sind doch Einzel bei einem Turnier auch möglich.

Das ist eingeschränkt korrekt. Denn der Fokus würde sich bei einem Wettkampf sehr auf den Leistungsgedanken, auf den sportlichen Ehrgeiz richten. Wir legen aber Wert auf die Freude, auf den Spaß sowie auf die Gesunderhaltung. Im Moment ist Wettkampf kein Thema. In den Klubs sind die Sanitäranlagen nicht geöffnet. Es gilt der Slogan: kommen, Distanz halten, spielen, wieder gehen.

Aber das ist doch bei einem Leistungsklassenturnier auch möglich. Dort kann man doch die Spielansetzungen auch steuern. Und wie bei den Medenspielen geht es um Leistungsklassenpunkte.

Ab 8. Juni wäre das möglich, sofern die Politik die Freigabe dazu gibt. Bei den Turnieren darf es aber nicht zu Menschenansammlungen kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Juni oder Juli große Turniere austragen werden. Nicht alle der 800 angemeldeten Turniere in unserem Verband werden stattfinden.

Werden dann die deutschen Jugendmeisterschaften, die Pfalzmeisterschaften der verschiedenen Altersklassen stattfinden? Einige sind ja erst im August.

Wir müssen abwarten. Die Pfalzmeisterschaften an Pfingsten sind abgesagt. Die Jugend-Pfalzmeisterschaften sind verschoben. Wenn die Wettkampfrunde läuft und wir sehen, dass wir diese gut über die Bühne bekommen, dann wollen wir manche Verbandsturniere nachholen. Aber wir wollen auf keinen Fall den bestehenden Turnierplan unserer Vereine beeinträchtigen. Lieber sagen wir eines der Verbandsturniere ab.

Wie soll denn so ein Einzel in der Medenrunde aussehen, wenn der Gegner den Ball nicht anfassen darf? Liegen dann statt der drei Bälle künftig 30 Bälle am Spielfeldrand?

Vom Deutschen Tennisbund kam die Aussage, dass die Virusübertragung durch den Tennisball nicht möglich ist. Das hätten Mediziner untersucht. Trotzdem belassen wir es bei unseren Vorsichtsmaßnahmen. Aber wir werden das neu bewerten müssen. Bis zum möglichen Saisonstart haben wir jedoch noch viel Zeit.

Sprich: Wenn der Ball kein Überträger ist, Menschen in Bussen und Straßenbahnen fahren dürfen, dann darf auch bald wieder Doppel gespielt werden?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Bus und Bahn muss man ja fahren, um meistens zur Arbeit zu kommen. Tennis ist dagegen ein Freizeitvergnügen. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Wir planen daher zweigleisig, also eine Runde mit Doppel und eine ohne. Können wir mit Doppel spielen, dann wird es eine normale Runde geben können, mit Auf- und Abstieg. Wir können nur reagieren und müssen uns an die Verordnungen halten.

Zur Person: Thomas Knieriemen

Seit 1989 leitet der ehemalige Bankkaufmann und Diplom-Sportlehrer hauptamtlich die Geschäftsstelle des Tennisverbandes Pfalz. Knieriemen arbeitete drei Jahre als Sportlehrer an einer Berufsschule in Kaiserslautern. Der 61-Jährige wollte eigentlich Lehrer werden, hatte Theologie studiert, aber dann auf Sport umgesattelt. Knieriemen kommt aus Kaiserslautern und wohnt dort noch heute mit seiner Familie. Der Tennisspieler nahm an mehreren deutschen Meisterschaften teil und zeltete schon in London, um begehrte Karten für das traditionsreichste Tennisturnier der Welt, Wimbledon, zu bekommen. |mne/Archivfoto: Kunz