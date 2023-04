Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord hat der SV Weisenheim II mit einem überraschend deutlichen 5:2-Erfolg in Eisenberg aufhorchen lassen. Dagegen hat der FV Freinsheim II beim 1:3 in Dirmstein etwas unglücklich die Segel streichen müssen.

TSG Eisenberg II – SV Weisenheim II 2:5. Der SVW geriet früh mit einem Freistoßtreffer in Rückstand (6.). Doch das Team steckte den Rückschlag