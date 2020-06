Einen Traktor mit Anhänger wollte eine Frau gestern Mittag, gegen 13 Uhr, auf der K 2 zwischen Dackenheim und Freinsheim überholen – und verursachte einen Unfall. Die 39-jährige Suzuki-Fahrerin fuhr laut Polizei in Richtung Freinsheim. Der 35-jährige Traktorfahrer, der vor ihr in die gleiche Richtung unterwegs war, wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abbiegen, während sie ihn überholte. Dadurch stieß die Suzuki-Fahrerin mit dem Anhänger zusammen. Der Traktorfahrer und sein 50-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Suzuki war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.