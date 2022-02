Eine überhitzte Herdplatte hat am Samstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in der Freinsheimer Bahnhofstraße ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte ein Rauchmelder Alarm geschlagen und die Bewohnerin gewarnt. Die Frau musste laut Feuerwehr vom Rettungsdienst versorgt werden, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie giftige Rauchgase eingeatmet hat. Die Feuerwehr schaltete die Sicherungen des Herdes aus und belüftete die Wohnung. Warum sich die Herdplatte überhitzt hat, ist nicht bekannt. 14 Wehrleute in zwei Fahrzeugen waren im Einsatz.