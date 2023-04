Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil er zur See fahren will und knapp bei Kasse ist, überfällt ein junger Mann 1969 das Friedelsheimer Milchhäusel. Ernst Bedau hat diese Geschichte ausgegraben. Ältere Friedelsheimer erinnern sich noch an die Milchabsatzgenossenschaft, die sich zur Zeit des Überfalls schon überholt hatte und schließlich aufgelöst wurde.

Es ist Dienstag, der 7. Februar 1969, gegen 19 Uhr: Die Leiterin der Milchsammelstelle, Mina Drexler, ist gerade damit beschäftigt, die Tageseinnahmen abzurechnen. Da stürmt