Die Kripo Neustadt greift durch: Nachtfahrten auf der K16 können Ermittlungen nach sich ziehen. Das Fahrverbot gilt noch bis zum Ende der Amphibienwanderung.

Feuersalamander und Erdkröten sind streng geschützte Tiere, Hunderte kamen in den vergangenen Wochen auf der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg zu Tode: Autofahrer hatten das nächtliche Durchfahrtverbot aufgrund der Amphibienwanderung missachtet und dabei Tiere überfahren. Jetzt hat die Kriminalinspektion Neustadt gehandelt: Wer künftig nachts die gesperrte Straße nutzt und die Polizei entsprechende „Anhaltspunkte erlangt (...), die auf ein Überfahren geschützter Amphibien hindeuten ...“ muss mit einem Ermittlungsverfahren rechnen, welches der Staatsanwaltschaft Frankenthal zur Prüfung vorgelegt wird. So steht es in der Pressemitteilung der Polizei, die unter anderem auf Berichte der RHEINPFALZ reagierte. Anschließend hatten auch der SWR und Focus Online das Thema aufgegriffen.

Ein Sprecher der Kriminalpolizei Neustadt wird deutlicher: „Das Missachten des Durchfahrtsverbots ist eine Ordnungswidrigkeit, das Töten eines streng geschützten Tieres ein Straftatbestand.“ Der Polizei sei bewusst, dass der tatsächliche Nachweis des Überfahrens schwierig zu erlangen sein wird. „Das jetzt eingeleitet Ermittlungsverfahren ist mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen, angeregt wurde es vom Kommissariat für Umweltdelikte in Neustadt.“ Laut Polizeisprecher ist es das erste Mal, dass für die K16 ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet wurde.

Das Nachtfahrverbot von 19 Uhr bis 6 Uhr gilt noch bis zum Ende der saisonalen Amphibienwanderung, voraussichtlich bis Ende März, Anfang April, sagt der Polizeisprecher. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim hat nächtliche Kontrollen, wenn möglich täglich, angekündigt. Bislang wurden neun Verstöße gegen das allgemeine Durchfahrtsverbot, das für alle Personen ohne Sonderrechte wie Feuerwehr oder Rettungsdienst gilt, aus Richtung Wachenheim geahndet.

Jürgen Bohl (SPD), Beigeordneter der Stadt Wachenheim und gleichzeitig Mitglied des Naturschutzbeirates des Kreises für die Naturfreunde, kennt die Problematik und ist empört: „2025 wurde die K16 für mehrere Millionen Euro vom LBM erneuert und keine einzige Röhre für den Amphibienschutz verbaut. Das darf in der heutigen Zeit nicht passieren.“ Er meint, dass Kreis und Landesbetrieb Mobilität reagieren müssten. Sinnvoll wäre eine halbseitige automatisierte Sperrung mittels Schranken oder Baken, die kurzfristig umsetzbare Maßnahme würde die Sperrung sichtbarer machen und den Schutz der Tiere besser gewährleisten als Schilder.