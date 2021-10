Am Sonntag gegen 11.40 Uhr haben Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen 49-jährigen Peugeot-Fahrer in der Schillerstraße in Bad Dürkheim kontrolliert. Dabei fielen ihnen deutlicher Atemalkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert knapp über zwei Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes stellten die Polizisten sicher. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.