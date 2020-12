Wer zwischen Freitag, 18. Dezember, und Montag, 4. Januar, in der Dürkheimer Innenstadt parken möchte, muss dafür nichts bezahlen. Dies ist im städtischen Bauausschuss am Donnerstag berichtet worden.

Die Parkautomaten müssen umgestellt werden, weil ab dem nächsten Jahr höhere Gebühren fällig werden. In der Kernzone kostet die Stunde dann 1,20 Euro, in der Randzone 80 Cent statt bisher 60 Cent. Während dieser Umstellung fallen die Gebühren weg. Das passe gut, so Bürgermeister Christoph Glogger, weil über Weihnachten das Parken ohnehin nichts kosten soll. Die Stadt bittet aber darum, eine Parkscheibe zu benutzen, damit es nicht zum Dauerparken kommt.

Bislang kann in der Innenstadt bis zu zwei Stunden geparkt werden, am Stadtplatz wird diese Zeit künftig auf 45 Minuten begrenzt. E-Fahrzeuge parken weiter kostenfrei.