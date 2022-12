Wer die Zeitung aufschlägt, ist bereit, sich was erzählen zu lassen. Jemand hat in Worte gefasst, was sich ereignet hat. Besonders spannend wird das, wenn jemand etwas ganz Besonderes erlebt hat. Wenn die Begeisterung zwischen den Zeilen aufleuchtet. Wenn man beim Lesen etwas spürt von der besonderen Atmosphäre, die bei einem Konzert oder einer Feier geherrscht haben muss.

Begeisterte Zeilen – so haben einst Matthäus und Lukas in Worte gefasst, was ihr Herz bewegt hat. Die unspektakuläre Geburt eines Babys löst eine wahre Zeitenwende aus. Himmlische Gesänge verkündigen „große Freude“. Die Neugierde auf das Welt-Friedens-Kind lässt Sternforscher hunderte Kilometer reisen. Die Ankündigung des Retters lässt Hirten die Nachtruhe aufgeben, um dabei zu sein im Stall von Bethlehem.

Große Freude! Die Zeitrechnung wird auf Null gestellt. Dieses Kind steht für Frieden. Dieser Jesus wird die Welt heller und wärmer machen. Seine Liebe wird neue Maßstäbe setzen. Seine heilenden Worte werden Lahme tanzen lassen. Taube werden Ohren machen, Stumme werden ihren Mund gar nicht mehr halten können vor Freude.

Bald feiern wir wieder die weltweit größte Geburtstagsfeier. Das Christkind Jesus kommt zur Welt. Wer lebt und liebt wie er, hat allen Grund zu großer Freude.