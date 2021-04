Fünf Personen sind am Donnerstag bei einem unerlaubten Ausflug über die Mauer der Hardenburg in Bad Dürkheim erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, kletterten die Männer gegen 18 Uhr unberechtigt über eine Mauer im Eingangsbereich. Der Verwalter der Burgruine habe sie in einem abgesperrten Bereich gesehen. Wie die Polizei weiter mitteilt, sprach er sie an, woraufhin sie flüchteten. Auf dem Parkplatz der Burgruine konnte eines der zwei Fahrzeuge an der Wegfahrt gehindert werden. Dadurch konnten alle Beteiligten ermittelt werden. Gegen sie werde nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.