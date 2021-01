Von Rita Vogel

Regeln begleiten unser Leben, sei es im Straßenverkehr, bei Spielen oder jetzt in der Pandemie. Ohne Regeln geht es nicht. Oder? Dazu die Lieblingsgeschichte meiner Schüler: „Das Dorf ohne Regeln“.

Die Leute in diesem Dorf hatten die vielen Regeln satt. Alles war vorgeschrieben: Wann sie aufstehen, wann sie zur Arbeit gehen sollten, wann Sonntag war und wann ein Werktag. Den Schülern wurde auch vorgeschrieben, wann die Schule beginnt, dass sie ein Taschentuch bei sich tragen und zu Hause die Zähne putzen sollten.

Die Schule war natürlich leer

Es gab Regeln, wie man über die Straße geht, wie lange man am Abend duschen darf und wie lange Klavier spielen. Es gab wirklich viele Vorschriften, und die Leute beschlossen: Von heute an gelten keine Regeln mehr. Das war schön.

Die Schule war natürlich leer, weil alle Kinder viel lieber baden gingen. Die Leute stellten ihre Tische auf die Straße, weil es dort so schön sonnig war. Die Jungs drehten ihre Musikanlage auf und ließen sie 24 Stunden lang laufen.

Als Peter aus dem Wasser stieg, fand er seine Hosen nicht mehr. Klaus hatte sie angezogen. „Es gibt keine Regeln mehr“, rief er und sprang davon. Maja fand in ihrem Zimmer die kleine Esther vom oberen Stock. Sie war gerade dabei, Majas Lieblingspuppe zu operieren. „Was machst du da?“ – „Es gibt keine Regeln mehr“, sagte Esther, packte Majas Puppen zusammen und ging davon.

Wenn es keine Regeln gibt, schützt sie auch niemand

„Ich war in der Schule“, sagte Bruno. „Lüg mich nicht an!“, schrie der Vater. „Es gibt keine Regeln mehr“, sagte Bruno, „also habe ich nicht gelogen.“ Als die Leute im Dorf einschlafen wollten, schmetterten die Lautsprecher noch immer.

Viele fanden ihr Geld nicht mehr. Kinder schliefen dort, wo sie gerade waren. Auf der Straße hupten Autos, die in die stehengebliebenen Tische gekracht waren. „Wo sind die Kinder, wer hat meinen Tisch ruiniert, wo ist mein Geld, wo ist die Polizei?“ Aber unter der Telefonnummer der Polizei meldete sich niemand mehr. Denn wenn es keine Regeln gibt, dann braucht man auch niemanden, der sie schützt.

Noch in derselben Nacht begann jemand die Kirchenglocken zu läuten. Die Leute eilten zusammen, und einer rief: „So können wir nicht leben!“ – „Nein, so können wir nicht leben!“, riefen alle zurück. „Wir müssen Regeln haben!“ rief eine Frau. „Ja, wir wollen wieder Regeln haben!“, riefen alle zurück.

Regeln der Bibel: die Zehn Gebote

Und sie begannen, Regeln aufzustellen: Die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Die Eltern sollen die Kinder lieben. Man darf einander nicht weh tun. Niemand darf dem anderen etwas wegnehmen. Man muss die Wahrheit sagen. „Ja, diese Regeln wollen wir“, sagten alle und gingen friedlich in ihre Häuser zurück.

Sinnvoll sollen sie sein, die Regeln, an die wir uns halten wollen, die uns im Leben halten. Die Bibel beschreibt solche Regeln, die uns helfen sollen, gut miteinander auszukommen in den Zehn Geboten. Jesus wurde einmal gefragt, welches Gebot das Wichtigste sei. Darauf sagte er: „Du sollst, den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken – und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“.

An dieser Regel richtet sich alles aus, was im Leben wichtig ist. Man nennt sie deswegen auch zu Recht „Die Goldene Regel“.