Die A 650 zwischen Bad Dürkheim und Ludwigshafen war am Samstag, ab etwa 10.45 Uhr, in Fahrtrichtung Ludwigshafen für eine Stunde halbseitig gesperrt. Der Grund war ein Unfall in Höhe von Ellerstadt. Nach Angaben der Polizei hatte ein 58-jähriger Fahrer eines Ford Galaxy ein anderes Fahrzeug überholt und sei danach „aus ungeklärter Ursache“ ins Schleudern gekommen. Das Auto sei erst in die rechte und dann quer über die Fahrbahn in die linke Leitplanke geschleudert worden. Der 58-Jährige blieb unverletzt so die Polizei. Am Fahrzeug sei ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden. Den sonstigen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Autobahn halbseitig gesperrt.