Wo bist du, Mensch? Diese Frage stellt Gott an Adam ganz zu Beginn der Bibel im Buch Genesis. Es geht um die Paradiesgeschichte. Adam und Eva essen im Paradies von der verbotenen Frucht des Baums der Erkenntnis. Als sie merken, dass sie das Verbotene getan haben, schämen sie sich voreinander und verstecken sich auch vor Gott. Daraufhin fragt Gott Adam: Wo bist du? Was er damit sagen will, ist wohl: Wieso hast du das getan? Bist du dort, wo du sein sollst? Tust du das, wozu ich dich beauftragt habe? Adam sucht eine Ausrede für seine Tat und schiebt die Schuld auf seine Frau Eva, sie hat ihm ja die Frucht gegeben. Auch Eva sieht ihre eigene Schuld nicht ein, sondern beschuldigt die Schlange.

Das Wort Adam ist hebräisch und bedeutet Mensch. Adam ist menschlich – so wie wir es auch sind. Auch wir kennen solche Erfahrungen. Wenn wir uns wie Adam und Eva wegducken möchten, wenn es schwierig wird. Wenn wir Angst haben oder wenn wir Fehler machen. Trotzdem müssen wir mit unseren Fehlern leben und irgendwie weiter machen.

Adam und Eva haben sich ihr Leben wahrscheinlich auch ganz anders ausgemalt. Sie wollten sich einfach in ihrem Paradies zurückziehen und sorgenlos leben. Wo bist du, Mensch? Ich glaube, auch wir werden das gefragt. Auch wir merken, dass wir nicht (mehr) im Paradies leben. Wir sehen die Naturkatastrophen, auch in unserem Land, die zahlreichen Kriege auf der Welt, den Rechtsruck bei uns und in ganz Europa.

Wir Menschen haben uns versteckt, wie Adam, wir sehen unser Versagen nicht ein. Wie er sind wir dabei, uns Ausreden zu überlegen, warum wir denn jetzt nicht handeln können. Wo bist du, Mensch? Wenn Tausende im Mittelmeer ihr Leben lassen, wenn Unschuldige im Krieg sterben? Wo bist du, Mensch, wenn die Mächtigen der Welt sich an den Armen bereichern? Wo bist du, Mensch, wenn wir dabei zusehen, wie unsere Lebensgrundlage jeden Tag weiter missbraucht wird und Menschen ihre Heimat verlieren, weil an anderen Orten auf ihre Kosten gelebt wird? Wo bist, du Mensch, wenn die Erde brennt?

Wie bei Adam und Eva gibt es keinen Weg mehr zurück ins Paradies, in scheinbar heile Welten. Wir müssen mit einer sich verändernden Realität klarkommen. Wie sich Eva für den Biss in die Frucht des Baums der Erkenntnis entscheiden konnte, so können auch wir uns in Freiheit für das Gute oder das Schlechte entscheiden. Was richtig und falsch ist, muss immer neu ausgehandelt werden und bleibt eine Herausforderung. Es ist eben nicht egal, was wir tun, unser Handeln hat Folgen. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen antworten auf die Frage: Wo bist du, Mensch? Wir können uns nicht vor den Krisen verstecken und nach einem Schuldigen suchen auch nicht. Es sind nicht immer die Anderen Schuld.

Am 9. Juni sind Kommunal- und Europawahlen. Ich hoffe, wir können danach sagen: Hier stehen wir – mitten in den Herausforderungen und Krisen, ohne Ausrede, ohne Egoismen und falschen Sicherheiten. Noch können wir aufstehen und uns in Freiheit für das Gute entscheiden. Wenn wir uns nicht mehr verstecken und nicht mehr ängstlich sind, kann auch jeder Einzelne von uns sagen: Hier bin ich!