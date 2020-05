Eine Gesellschaft zwischen Zwang und Lockerungen

Manchmal denke ich, es ist ein Alptraum. Doch die Wirklichkeit ist: Wir sind jetzt schon in der sechsten Woche mit Corona-Beschränkungen, immerhin seit Montag mit einigen Lockerungen. In dieser Zeit hat sich nicht nur unser Leben verändert, auch der Umgang mit der Pandemie entwickelt sich. An der generellen Bandbreite hat sich dabei wesentlich nichts geändert: Sie reicht von Negieren und Verharmlosen bis hin zu Überängstlichkeit. Was per Edikt verordnet wurde und gilt, trifft Menschen unterschiedlich hart, je nach Branche und Beruf, nach Zugehörigkeit zu Risikogruppen und sozialen Verhältnissen.

Vieles davon ist durchaus fraglich. Es gibt Entscheidungen und Maßnahmen, die willkürlich erscheinen. Es sieht mitunter so aus, als gehe es manchen aus Politik und Wissenschaft eher darum, sich zu positionieren. Das darf und muss hinterfragt werden, doch gilt es auch zu bedenken, welche Verantwortung auf den Entscheidungsträgern lastet. Warum es allerdings zwei Wochen keine Ruheforst-Bestattungen geben konnte, ist nicht nur mir schleierhaft, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dass jeden Tag Corona-Extra über den Bildschirm flimmert, brauchen vermutlich auch nur wenige.

Wie soll es nun weitergehen? Ich bin kein Mediziner und kein Entscheidungsträger. Ich bin nicht mehr und nicht weniger auch einer, der mit den Einschränkungen leben muss. Dazu gehört auch, dass es nicht so einfach ist, Kontakt zu den Menschen in der Pfarrei zu halten, besonders zu denen, die keinen Zugang zum Internet haben. Da bin ich dankbar, dass es in den einzelnen Gemeinden Ideen, Initiativen und vor allem Menschen gibt, die mithelfen, Kontakte aufrecht zu halten. Sie werden demnächst zu tun bekommen, wenn es darum geht, über die Umsetzung der anstehenden Lockerungen für öffentliche Gottesdienste zu informieren.

Wichtig ist auch die seelische Gesundheit

Ich für mich befinde mich immerhin in der komfortablen Lage, dass mein Arbeitsplatz und mein Einkommen nicht gefährdet sind. Ich habe einen kleinen Garten und einen Balkon. Weil es weniger Termine gibt, habe ich mehr Zeit, um mich auf mein Fahrrad zu schwingen und etwas für meine Fitness zu tun. So zeigt sich auch hier, dass kein Schaden so groß ist, dass nicht auch ein Nutzen dabei wäre. Aber ich würde gerne auf diese Vorteile verzichten, wenn wir die Krise bald hinter uns hätten. Ich möchte nicht so lange darauf warten müssen, bis der gewünschte Grad an Infizierten erreicht ist. Wenn sich die Zahlen so weiterentwickeln, müssten wir noch über Jahre mit Masken herumlaufen.

Deshalb begrüßen es auch viele Menschen, dass inzwischen auch die Stimmen zu hören sind, die darauf aufmerksam machen, dass der gesundheitliche Aspekt nicht der einzige ist. Leben zu erhalten gilt genauso auch für das gesellschaftliche Leben oder das Wirtschaftsleben, und zur Gesundheit gehört auch die psychische und die seelische Gesundheit. Öffentlichkeitswirksam hat Wolfgang Schäuble darauf hingewiesen oder jetzt auch der Tübinger Oberbürgermeister Palmer. Dessen Wortwahl mag sehr drastisch sein, aber der Sache nach liegt er damit nicht automatisch falsch. Ganz bewusst schließe ich jetzt auch provokant und halte fest: Unsere Gesellschaft kann, wie es aussieht, 100.000 Tote unter den Schwächsten im Jahr durchaus aushalten. So hoch ungefähr liegt laut statischem Bundesamt bei uns die Zahl der jährlichen Abtreibungen.