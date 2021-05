„Schaut hin“ ist das Motto des dritten Ökumenischen Kirchentags von 13. bis 16. Mai. Es ist angelehnt an eine Bibelstelle aus dem Markus-Evangelium im Neuen Testament.

Es stammt aus der Erzählung über das Wunder der Brotvermehrung, die Speisung der 5000 – eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Jesus schafft es darin, seine Anhänger mit nur fünf Broten und zwei Fischen zu verpflegen. Er sagt zu seinen Jüngern, dass sie hinschauen sollen, was vorhanden ist. Es zeigt sich, dass das wenige mit Gottes Hilfe für alle Menschen reicht.

„Schaut hin“ ist ein Appell – an uns alle. Schauen ist mehr als sehen. Schauen nimmt wahr und geht nicht vorbei. Es stellt sich aber auch die Frage: Was übersehen wir? Wovor verschließen wir die Augen? An welchen Stellen schauen wir weg? Wo muss man besser hinschauen?

Auch Handeln ist gefragt

Mit dem Leitwort soll eingeladen werden, eben nicht wegzuschauen. Probleme sollen erkannt werden. Sorgen und Ängste der Menschen sollen ernst genommen werden. Wir Christen tun das in der Gewissheit, dass Gott auch nicht wegschaut, sondern uns in unserem Leben beisteht. Dabei reicht in vielen Bereichen ein einfaches Hinsehen nicht mehr, sondern es muss gehandelt werden.

Der Kirchentag findet leider nur digital statt. Wir wollten mit Jugendlichen der Evangelischen Jugendzentralen Bad Dürkheim und Grünstadt an diesem Wochenende in Frankfurt dabei sein. Gemeinsam mit 100.000 Menschen wollten wir den Kirchentag mit Jugendgottesdiensten, Bibelarbeiten, Konzerten, dem Markt der Möglichkeiten und vielen Begegnungen und Erlebnissen feiern. Aber das ist wegen Corona nicht möglich.

Wichtige Themen gibt es reichlich

Es besteht aber die Möglichkeit, online auf www.oekt.de am Ökumenischen Kirchentag teilzunehmen. Und wir laden am Samstag, 15. Mai, zu unserem Jugendgottesdienst um 18 Uhr in der Schlosskirche Bad Dürkheim ein. Bei diesem Gottesdienst haben wir, die Jugendreferenten und die Jugendlichen aus verschiedenen Kirchengemeinden des Kirchenbezirks Bad Dürkheim-Grünstadt, ein jugendgemäßes Programm vorbereitet. Es setzt sich anhand von Anspielen, Mitmachaktionen, Gebeten und Musik mit dem Thema „Schaut hin“ auseinander. Jugendliche und Junggebliebene können daran teilnehmen. Wir bitten, sich bei der Evangelischen Jugendzentrale Bad Dürkheim per E-Mail an jugendzentrale.bad.duerkheim@evkirchepfalz.de oder unter Telefon 06322 64405 anzumelden.

Heute – vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie – ist es wichtig hinzuschauen und wichtige Themen nicht aus den Augen zu verlieren. Themen wie beispielsweise der Klimawandel, die Flüchtlingskrise, Cybermobbing und das Auseinanderdriften der Gesellschaft sind die aktuellen „Hinschauer“. Aber wir sollten vom Hinschauen über das Erkennen zum Nachdenken und letztlich zum Handeln kommen. Wenn wir das mit Gottes Hilfe schaffen, kann vieles erkannt und bewältigt werden. Wir hoffen darauf.