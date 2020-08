Vergangenen Freitagabend hatten wir Freunde zum Grillen eingeladen, und gestern Abend waren wir selbst eingeladen. Überall wird zurzeit gegrillt in Gärten, auf Terrassen und in Hinterhöfen, ja selbst auf Rastplätzen und Balkonen steigt dieser unverwechselbare Duft in die Nase.

Die Kinder fragen schon ganz gespannt: Sind sie noch nicht fertig? Bald müssten die Würstchen doch knusprig braun und richtig heiß sein. Gleich sind sie soweit – bitte noch ein paar Minuten Geduld –, dann aber kann es losgehen. Wenn es nach Grillwürstchen und Steaks riecht, dann riecht es auch nach Fest, nach Nachbarschaft, nach einer Runde mit Freunden, ganz einfach gesagt: nach Geselligkeit.

Diese Art zu essen hat etwas ganz Bezauberndes an sich, was viel wichtiger ist, als die Wurst oder das Fleisch selber. Gegrillte Würste und Steaks schmecken nämlich erst dann richtig gut, wenn man sie in Gesellschaft und zusammen mit Freunden verzehrt.

Wenn der Duft über den Zaun dem Nachbarn in die Nase sticht, sollte auch er eingeladen werden. Nachbarn und Freunde, Alte und Kinder, sie gehören einfach dazu, erst dann wird’s ein richtiges Grillfest.

Es ist wahr: Wir müssten mehr miteinander feiern, miteinander reden, müssten darauf achten, dass wir die Beziehungen von Mensch zu Mensch nicht verlieren, denn die Gefahr wird immer größer, dass wir uns voneinander isolieren oder einfach keine Zeit mehr finden für den anderen, den Nachbarn und den Freund.

In diesem Sinne: Uns allen eine gute restliche Sommerzeit!