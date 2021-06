Von der digitalen und analogen Arbeit im Betreuungsverein

Wir freuen uns, dass sich die Situation für uns in Deutschland entspannt. Es ist wieder möglich Menschen persönlich zu treffen, sich in ein Café zu setzen, mit anderen Sport zu treiben, gemeinsam den Sommer zu genießen – das tut so gut!

Auch wir vom SKFM-Betreuungsverein mussten unsere Kontakte im vergangenen Jahr stark reduzieren. Die Betreuten wurden nur noch bei absoluter Dringlichkeit persönlich besucht, um niemanden zu gefährden. Wir stellten fest, dass es andere Kanäle der Kommunikation. Dennoch machten wir die Erfahrung, dass wir manche Menschen kaum noch erreichen konnten, dass viele Angelegenheiten doch nur verschoben wurden, dass gerade im Bereich der Betreuungen, in denen das persönliche Miteinander für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit so wichtig ist, einiges auf der Strecke blieb.

Auch im Bereich der Beratung der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer und der Menschen, die sich über Vorsorgemöglichkeiten informieren wollten, liefen die Dinge nicht nach Wunsch. Wir hatten so schöne Pläne an Unternehmungen, Vorträgen und Infoständen, wie wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen wollten. Aber frei nach dem Motto „Weißt Du, wie Du Gott zum Lachen bringen kannst? Erzähl ihm Deine Pläne.“ (Blaise Pascal) wurden unsere Vorhaben immer wieder auf den Prüfstand gestellt. So haben wir uns, wie viele andere, neu orientiert und in die Welt der Onlineveranstaltungen eingearbeitet, haben Computertechnik besser kennengelernt, telefoniert, gezoomt und so weiter.

Manche Veranstaltungen funktionierten gut, wir konnten große Distanzen überwinden, lange Anfahrten fielen weg, Informationen konnten in kürzerer Zeit ausgetauscht werden, es war möglich mit relativ „wenig“ Aufwand viele Menschen zu erreichen und in manchen Bereichen effizienter zu arbeiten. Trotz allem fehlte es auf Dauer am Zwischenmenschlichen – der persönliche Kontakt mag zwar zeitintensiver sein, aber ist doch nicht zu ersetzen! Daher hoffen wir, dass sich die Möglichkeiten weiter verbessern und wir bald wieder so viele Menschen „analog“ treffen können, wie wir möchten.

Aber wir wollen auch auf die neu entdeckten Vorteile der Onlinewelt nicht ganz verzichten und haben beschlossen, ergänzend zu unseren hoffentlich bald wieder stattfindenden Präsenzveranstaltungen weiterhin einige Onlineveranstaltungen im Jahr anzubieten.

So findet zum Beispiel am Donnerstag, 8. Juli, um 15.30 Uhr ein Onlinevortrag über Zoom zum Thema: „Vorsorgende Verfügungen: Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung – Betreuungsverfügung – Was ist das und wozu brauche ich es?“ statt. Interessierte können sich per E-Mail an bad-duerkheim@skfm.de anmelden. So planen und hoffen wir weiter und sind gespannt, welche Kontakte und Veranstaltungen wir in welcher Form anbieten können, denn: „Schlecht ist ein Plan, der sich nicht ändern lässt.“

Anna Maria Unz ist Sozialpädagogin beim SKFM-Betreuungsverein für den Landkreis