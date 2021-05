Hoffen auf das rettende Wir-Gefühl

Seit 40 Jahren gibt es im November die „Ökumenische FriedensDekade“. Diesjähriges Motto: Umkehr zum Frieden. Umkehren sollte, wer den falschen Weg eingeschlagen hat. Sicherheitspolitisch stecken wir in einer gefährlichen Sackgasse: Abrüstungsverträge wurden gekündigt. Trotz riesiger Staatsverschuldung und sozialer Verwerfungen durch Corona steigen die Rüstungsausgaben. Im Waffenhandel mischt Deutschland vorne mit.

Überall flammen neue Gewaltkonflikte auf, Flucht und Migration fütternd. 50 Länder haben jüngst Nuklearwaffen völkerrechtlich geächtet. Das hindert die neun Atomwaffen-Dinos nicht, ihr Overkill-Arsenal für Abermilliarden zu modernisieren. Verschleudertes Geld, fehlend im Sozialen und Klimaschutz. Die Hand am roten Knopf halten Verantwortliche, deren eiskalter Kopf voll ist von irrem Nationalismus. Das Gespenst des Kalten Krieges ist zurück. Wann droht der heiße? Die Weltuntergangsuhr steht auf 100 Sekunden vor 12.

Angesichts unübersehbarer Menetekel suche ich Zuflucht in der Bibel. Ein Text prägt die „FriedensDekade“ von Anfang an. In Micha 4,3 schildert der Prophet einen packenden Vorgang: Im Hören auf Gottes Weisung schmieden Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen! Bereits die jüdische Bibel entlarvt Misstrauen, Aufrüstung und immer größere Vernichtungsmacht als Unsinn. Frieden kann es nur geben, wenn wir tödliches Kriegsgerät in nützliches Werkzeug umrüsten. Dazu den militaristischen Geist überwinden. Und soziale Gerechtigkeit schaffen und Schöpfung bewahren.

Stattdessen durchzieht eine kriegerische Blutspur die Geschichte. Seit 3600 vor Christus gab es in 15.513 Kriegen drei Milliarden und 500 Millionen Tote. Weder die Erinnerung an ihr entsetzliches Leid noch die unübersehbaren Signale künftiger Katastrophen führen zur Umkehr. Gehorsam duckt sich die Mehrheit unter die Knute vermeintlicher alternativloser Sachzwänge. 75 Jahre nach Hiroshima nimmt sie die Gefahr atomarer Selbstauslöschung abgestumpft hin.

Die Endlos-Propaganda des militärisch-industriellen-politischen Komplexes produziert ständig neue Feinde, immense Ängste, monströse Massenvernichtungsmittel und fette Rüstungsgewinne.

Die Fähigkeit, gewaltlose Wege einzuschlagen und gemeinsam Konflikte zu lösen, stirbt aus. Heute braucht es mitreißende Visionen einer lebenswerten Zukunft. Herz, Hirn und Hand beflügelnde Vorstellungen eines guten Lebens für alle. Gott weist schon lange den Weg dort hin: Schwerter zu Pflugscharen! Durch schöpferischen Mut einseitige Abrüstungsschritte tätigen, Vertrauen wagen und auf globale Sicherheit hinarbeiten. Am Ende wächst womöglich ein rettendes Wir-Gefühl für die Eine-Welt. Gelingt es auf Gottes Spur den gewagtesten seiner Geschöpfe doch noch, „stolz den Namen Mensch zu tragen“? (Gebet der Vereinten Nationen)