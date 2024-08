Der, die, das.

Wer? Wie? Was?

Wieso? Weshalb? Warum?

Wer nicht fragt, bleibt dumm!

Kennen Sie diese Zeilen? Fällt Ihnen dazu auch die Melodie ein?

Ja, genau. Es handelt sich um die Titelmusik aus der Sesamstraße. Ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind und wie verbunden Sie sich mit der Sesamstraße fühlen. Für mich gehört sie zu meiner Kindheit dazu. Rückblickend habe ich gemerkt, dass ich die Figuren gut kenne, die Geschichten allerdings fallen mir nicht mehr ein. Selbst, wenn ich heute eine Folge sehe, erinnere ich mich nur ganz vage daran. Lustig finde ich die Sesamstraße aber auch heute noch.

Da gibt es das blaue Krümelmonster, das am liebsten immer Kekse isst und jeden Versuch unternimmt, welche zu bekommen. Da sind Ernie und Bert, die ungleichen Freunde, die immer etwas am anderen auszusetzen haben und sich doch sehr mögen. Da ist Kermit der Frosch, der so herrlich Grimassen ziehen kann, und da ist das kluge Mädchen Zari, das gerne Fragen stellt. Und es stimmt ja auch: Wer keine Fragen stellt, bekommt auch keine Antworten und bleibt unwissend. Die Welt lässt sich aber nur begreifen und verstehen, wenn wir uns informieren und bilden. Das gilt übrigens auch für Gott. Wer etwas über Gott wissen will, wer ihn begreifen und auch in seinem Leben spüren will, der kommt nicht drumrum, nach ihm zu fragen!

Wissen Sie, wie es mit dem Titelsong der Sesamstraße weitergeht?

Tausend tolle Sachen,

die gibt es überall zu sehen.

Manchmal muss man fragen,

um sie zu versteh'n.

Die Menschen, die mit Jesus zu tun hatten, haben auch immer wieder Fragen gestellt, und er hat geantwortet, damit die Menschen etwas über Gott und seine Liebe zu den Menschen erfahren.

Vielleicht nutzen Sie die Sommerzeit, in der es ja etwas ruhiger zugeht, um mal so richtig viele Fragen zu stellen über Gott und die Welt. Ich hoffe, dass Sie passende und gute Antworten erhalten, die Sie im Glauben, Hoffen und Lieben stärken.