Herr Wolf ist 92 Jahre alt. Seine Frau 89. Sie ist an Demenz erkrankt und befindet sich in einem Pflegeheim. Täglich kommt Herr Wolf seine Frau für mehrere Stunden besuchen.

Er sei noch der einzige Mensch, den sie erkenne, meint er. Dann kam die Pandemie und mit ihr die Ansage des Pflegeheims, dass Familien ihre Angehörige künftig nicht mehr besuchen könnten. Herr Wolf ist schockiert. Die Hilflosigkeit und die Verzweiflung stehen ihm ins Gesicht geschrieben.

Was tun?

Das Pflegeheim bietet Herrn Wolf die Möglichkeit an, im Heim ein kleines Zimmer zu beziehen, um so bei seiner Frau sein zu können. Herr Wolf nimmt das Angebot an. Die Dokumentation im Fernsehen zeigt berührende Bilder. Das Ehepaar verbringt die meiste Zeit des Tages nun zusammen. Immer wieder streichelt Herr Wolf liebevoll und zart über die Wangen seiner Frau und gibt ihr einen Kuss auf die Stirn. Freude und Trauer geben sich in diesen Wochen einander die Hand.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“

Martin Buber, jüdischer Philosoph und Theologe, sagt einmal: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Wie recht hat er mit dieser Feststellung. Um leben zu können, brauchen wir die Begegnung mit anderen Menschen. Was wir sind, das sind wir vor allem durch den Kontakt zu anderen Menschen geworden. Sie haben uns in unserem Menschsein entwickeln lassen. Beziehungen sind essenziell für einen jeden Menschen. Ohne sie verkommt der Mensch. Es war wie eine Befreiung, als es dann endlich wieder möglich wurde, einander in überschaubaren Gruppen zu sehen. Kinder ihre Eltern. Großeltern ihre Enkel. Freunde. Bekannte. Nachbarn. Nichts ist eben selbstverständlich.

Pandemie verhindert Wurstmarkt

In diesen Tagen fände in Bad Dürkheim ein großes Fest der Begegnung statt, der Wurstmarkt. Die Pandemie kam jedoch dazwischen. Es zeugt von großer Umsicht und Verantwortung der Veranstalter, dass in diesem Jahr das Fest nicht stattfindet, wohlwissend, dass dies für viele Schausteller und Betroffene eine existenzielle und wirtschaftliche Herausforderung darstellen wird. Zugleich bin ich mir sicher, dass viele unter uns machbare Weg finden werden, um wenigstens ein bisschen Wurstmarkterlebnis haben zu können und das unter den bestehenden Auflagen, in einem vernünftigen und verantwortbaren Rahmen.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Auch der christliche Glaube bleibt auf Begegnung angewiesen. Glaube will und muss geteilt werden, wenn er ein lebendiger Glaube bleiben soll. Wesentlich ist dabei die Begegnung mit Gott, der selbst die Begegnung mit uns Menschen in seinem Sohn gesucht hat. Der christliche Gott ist kein Gott, der distanziert bleiben würde. Vielmehr sucht er den Kontakt und in den Kontakten unter Menschen will er einem jeden von uns begegnen. Gottes Weg zu den Menschen ist vornehmlich der Mensch.

Übrigens, die schwierigste Zeit haben Herr Wolf und seine Ehefrau gut überstanden. Sie seien wohlauf, heißt es am Ende der Dokumentation. Auf dem Wurstmarktplatz zählt die Uhr die Sekunden, Minuten, Stunden und Tage bis zum Wurstmarkt im kommenden Jahr. Wir geben die Hoffnung nicht auf, immer wieder Räume und Möglichkeiten zu finden, die Begegnungen unter Menschen möglich machen. Sie lassen uns leben. Sie tragen uns auch durch verunsichernde Zeiten. Seien Sie wohlbehütet.

Pfarrer Thomas Diener, Kooperator in der Pfarrei Heilige Theresia v. Kinde Jesus, Bad Dürkheim

