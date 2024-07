Achtung! Ein Auffahr-Unfall? Mitten auf der Kreuzung stehen die beiden Fahrer zwischen ihren Autos. Einen höre ich brüllen: „Willst du’s wissen? Willst du’s?“ Er hat schon ausgeholt. Seine Faust ist bereit. Gleichzeitig versucht seine Freundin, ihn zu beruhigen. Sie möchte ihn zurück ins Auto bekommen und redet beruhigend auf ihn ein. Das Gegenüber – ein älterer Herr – verstummt. Sichtlich eingeschüchtert will er es lieber nicht wissen und hält den Mund.

Beim Vorbeifahren sehe ich überhaupt keine Schäden. War der ältere Herr dem Vordermann mit seiner Stoßstange etwas zu nahegekommen? Hat der Wüterich ihn deshalb runtergebremst? Schreit er ihn deshalb so zusammen?

Ja, ich wäre ausgestiegen, wenn einer handgreiflich geworden wäre. Aber hätte es geholfen? Wer dünnhäutig ist, dem ist selten zu helfen. Ich kenne mich da aus! Viel zu schnell werde ich selbst ein anderer, sobald meine Autotür sich schließt. Wehe, jemand nimmt mir die Vorfahrt! Oder jemand wagt es, zum Einparken runterzubremsen, ohne zu blinken!

Muss das so bleiben? Muss man Menschen mit kurzer Zündschnur aushalten? Oder sollten nicht vielmehr aufbrausende Menschen an sich arbeiten, damit sich das ändert?

Drängler vorbeilassen

Ja, das meine ich! Wer leicht hochgeht, sollte erlernen, wie man eine Überreaktion verhindern kann. Und wie gelingt das? Atemtechnik? Innerlich bis 20 zählen?

Als Christ kann ich Jesus bitten, meine Art, meinen Charakter zu formen. Bei Jesus gilt: „Ich liebe dich so, wie du bist. Aber ich liebe dich viel zu sehr, um dich zu lassen, wie du bist!“ Wie gut! An meinen Schwachpunkten muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. „Kommt her zu mir… lernt von mir. Ich bin sanftmütig.“ So ist Jesus!

Durch mehr Jesus-Verbindung gelingt es, innezuhalten, bevor ich ungebremst reagiere. Durchatmen und ein Mini-Gebet – das fördert die Besonnenheit. „Jesus, in mir ist Ärger. Aber ich will nicht überreagieren! Bitte gib mir Frieden ins Herz. Beeinflusse meine Reaktionen. Verändere mein Herz nach deiner Art, Frieden zu schaffen. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Und danke, Jesus, dass ich mich mit deiner Hilfe verändern kann.“

Zum Abschluss noch eine Idee: Heute werde ich versuchen, auf der Hauptstraße möglichst vielen Mitmenschen den Tag zu verschönern. Werde Fußgänger freundlich über die Straße winken. Werde Ausparkern den Weg frei halten. Werde eilige Drängler vorbeilassen. Werde LKW-Fahrern besonders viel Platz machen. Mal schauen, wie oft das gelingt.