Warum abgeben am Ende reicher machen kann, darüber sinniert die evangelische Klinikseelsorgerin Sigrun Koch

Eigentlich widerspricht es doch jeder Logik: abgeben, und am Ende mehr haben. Der Verstand sagt hier: „Das ist unmöglich!“ Doch Herz und Erfahrung bestätigen: „Ja, genauso ist es!“ „Glück kommt selten allein.“ Das stellte der Arzt und Comedian Eckart von Hirschhausen bereits vor Jahren fest.

„Glück kommt selten allein.“ Von Hirschhausen vermittelt es auf humorvolle und zugleich bestechende Weise, dass das Empfinden von Glück ganz viel mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Wenn das Miteinander mit Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung gelingt, dann hat das positive Auswirkungen auf meine Stimmungslage. Ein funktionierendes Miteinander stellt sich allerdings nur dort ein, wo nicht jeder immer nur an sich selbst denkt, sondern auch die Bedürfnisse und das Wohlergehen der anderen im Blick hat. Egoismus und Rücksichtslosigkeit mögen kurzfristig durchaus der angenehmen Befriedigung von Eigeninteressen dienen; einer dauerhaften Zufriedenheit und einem dauerhaften Glück stehen sie allerdings mit Sicherheit eindeutig entgegen.

Das Herz ist manchmal der bessere Ratgeber als das Gehirn

Die Erkenntnis, dass Glück selten allein kommt, ist keine Entdeckung von Eckart von Hirschhausen und auch keine Idee der Neuzeit. Bereits in der Weisheitsliteratur des Alten Testaments der Bibel finden sich dazu passende Worte: „Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr; ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch immer ärmer“, heißt es etwa im Buch der „Sprüche Salomos“ (11,24). Unser Herz scheint also – zumindest manchmal – doch ein besserer Ratgeber zu sein als unser Gehirn.

Sogar in der Wirtschaft ist das Prinzip bekannt: Wenn nicht mehr investiert wird, geht es mit einem Betrieb über kurz oder lang abwärts. Nur dann, wenn die Bereitschaft gegeben ist, immer wieder etwas einzusetzen, werden sich auf Dauer Erfolg und Zufriedenheit einstellen.

Es geht nicht um Geld

Im zwischenmenschlichen Bereich geht es selbstverständlich nicht um Gewinn und Wertsteigerung im wirtschaftlichen Sinn. Vielmehr um das, was unserem Leben und unserem Miteinander als Menschen gut tut, was uns dienlich ist und was Gott sich für uns gedacht hat. „Gutes zu tun, vergesst nicht!“ Und: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb“, ruft der Apostel Paulus deshalb ins Gedächtnis.

Dabei geht es nicht allein um Geld. Was wir geben können, ist beispielsweise auch Zeit, ein aufmunterndes Wort, einen freundlichen Blick oder eine Hilfe anbietende Hand. Wir haben viel zu geben, wenn wir uns bewusst halten, wie viel wir selbst schon empfangen haben und jeden Tag neu empfangen, nicht zuletzt von Gott. Was wir mit anderen teilen, macht uns nicht ärmer, sondern reicher. Das klingt verrückt. Aber wir könnten es ja einfach mal auf einen Versuch ankommen lassen.