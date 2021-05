„Jeder Mensch hat sein ganz individuelles Leben und folgt einem von Gott gegebenen Weg“, sagt Vikar Max Niessner.

Hauptsache gesund – das höre ich seit dem Lockdown häufiger. Leider. Zugegeben, am Anfang hielt ich es für einen netten Spruch. Mittlerweile stehe ich diesem und der Haltung „Hauptsache gesund“ kritischer gegenüber. Auch wenn es zunächst gut klingt, der Umkehrschluss ist gefährlich. Denn wer nicht gesund ist, ist dann auf jeden Fall nicht „in Ordnung“.

Sätze sind überheblich

Das zeigt sich zum Beispiel, wenn sich Menschen über Verstorbene unterhalten und angesichts einer Coronaerkrankung zu hören ist: „Die waren ja schon vorerkrankt.“ Vorerkrankt. Diese Feststellung wirkt auf mich wie ein roter Aufkleber „50 Prozent billiger“ aus dem Supermarkt. Diese Form der Feststellung ist allerdings bekannt: Lungenkrebs? Ja, der hat aber auch viel geraucht! Diabetes? Kein Wunder bei so viel Kuchen!

Doch diese Sätze sind überheblich und unwahr. Denn so einfach ist es mit der Gesundheit nicht. Echte Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit, die man gern unterstellt, gibt es einfach nicht. Doch keine Angst, diese Unterstellung ist schon alt und unterläuft nicht nur uns im Jahr 2020.

Keine Schuld

In der Bibel wird Jesus einmal gefragt, ob ein blinder Mann selbst Schuld auf sich geladen habe, oder ob es seine Eltern waren, sodass er blind wurde. Jesus heilt den Mann und antwortet: Keiner! Er ist blind, damit Gottes Handeln an ihm sichtbar wird. Das klingt erst mal schwierig - wollte Gott ihn etwa leiden sehen? Ich denke: nein! Ich denke, Jesus macht seinen Freunden mit dieser Antwort klar: Dieser Mensch hat sein ganz individuelles Leben. Einen unverwechselbaren, von Gott gegebenen Weg. Manche der Möglichkeiten kann er vielleicht selbst wählen, andere wohl kaum. Diesen unverwechselbaren Lebensweg gibt Gott. Und das ist so, damit Gottes Handeln an ihm sichtbar wird.

Übertragen bedeutet das: Ich bin, wie ich bin, damit Gottes Handeln an mir sichtbar wird. Die Blindheit ist nur eine von unzähligen Arten und Weisen, wie man unvollkommen sein kann. Und unvollkommen sind wir alle. Doch trotzdem gilt: Wir sind wie wir sind, damit Gottes Handeln an uns sichtbar wird. Darüber kann man hadern und es ungerecht finden. Jesus heilt leider auch nicht jede Krankheit, die er mitbekommt. Das betrifft auch uns. Nichts und niemand kann alle Krankheiten und alles Leiden einfach wegnehmen. Trotzdem verspricht Gott: „Ich bin dein Gott!“ Er sagt nicht: „Ich bin der Herr, dein Gott, solange du gesund und durchtrainiert bist!“

Gesundheit und Heilung ist nicht das Entscheidende dafür, ob Menschen „in Ordnung“ oder von Gott gewollt und geliebt sind. Trotzdem kann es ja nicht schaden, gemeinsam und auch im verantwortlichen Umgang miteinander, der Ausbreitung des Coronavirus etwas entgegenzuwirken. Auch wenn wir nicht alles selbst in der Hand haben und Gottes Handeln an uns sichtbar wird, ob wir nun gerade gesund oder eher krank sind.

Max Niessner, Vikar bei der Evangelischen Kirche der Pfalz