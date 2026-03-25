Die Geschichte vom Viertelland erzählt von Kindern, die Grenzen überwinden. Dahinter steckt ein Plädoyer für Vielfalt, Nächstenliebe und ein offenes Miteinander.

Kennen Sie die Geschichte vom Viertelland? Das Land ist rund wie ein Pfannkuchen. Und weil es aus vier verschiedenen Vierteln besteht, heißt es Viertelland. In einem Viertel ist alles grün, in einem anderen alles rot, in wieder einem anderen alles gelb und in dem letzten Viertel alles blau. Sogar die Menschen.

Wenn die Kinder auf die Welt kommen, sind sie bunt. Aber es dauert nicht lange, bis sie auch nur noch eine Farbe haben. Einmal kam in Grün ein kleiner Junge zur Welt: Erbs. Erbs war mit einem Jahr immer noch ein bisschen bunt. Aber schließlich wurde er doch noch richtig grün. Eines Tages geschieht etwas Überraschendes: Mitten in Grün wächst eine gelbe Rose. Aber es dauerte nicht lange, da wurde die gelbe Rose aus der Erde herausgerissen. Das ist der Tag, an dem die Kinder vom Viertelland unruhig werden. Sie laufen zum Mittelpunkt des Landes, wo sich die Grenzen treffen. Sie blicken einander an und sind stumm.

Alle Kinder werden wieder bunt

Bis Erbs etwas tut. Er spuckt auf die Kreidestrichgrenze. Dann scharrt er mit dem Fuß, und die Kreide ist weg. Sofort machen alle anderen Kinder mit, bis es keine Grenzen mehr gibt. Dann lachen sie und fangen an, miteinander zu spielen. Ganz langsam passiert etwas Besonderes: sie werden bunt. Und nachdem jedes Kind jede Farbe hat, kann es auch in jeder Farbe denken, fühlen und träumen. Jedes Kind versteht das andere.

Ich glaube, die Kinder im Viertelland erkennen, dass eine bunte Welt viel schöner ist. Dass jeder Mensch wichtig ist, egal wo er herkommt oder was er leistet. Grenzen sollen Menschen nicht voneinander trennen. So eine bunte Welt ohne Grenzen wünsche ich mir auch. Alle Menschen sind unterschiedlich. Gott hat sie jedoch alle lieb. Und so sollten die Menschen auch ihre Nächsten sehen. Immerhin ist es doch auch „Zufall“, in welchem Land wir geboren werden. Nicht grün sein vor Ärger, rot vor Zank oder gelb vor Neid, sondern Verständnis haben für den anderen und seine Probleme. Dann ist es auch möglich, auf die zuzugehen und für die zu beten, die man nicht so sehr mag.

Die Botschaft der Nächstenliebe

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Diese Aufforderung hat der Apostel Paulus seiner Gemeinde in Rom ans Herz gelegt. Und Jesus sagt im Lukasevangelium 10, 27: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst.

Die Viertelland-Kinder haben es uns vorgemacht. Ich wünsche Ihnen, ja, uns allen, dass mitten in Grün eine gelbe Rose wächst, die uns daran erinnert, dass Gott seine Welt allen Menschen geschenkt hat.

Die Autorin

Monica Minor ist Pfarrerin der Kirchengemeinde Wattenheim-Hettenleidelheim-Tiefenthal

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