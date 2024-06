Der schönste Tag des Lebens – geben Sie es ruhig zu: Wenn diese Formulierung das Ohr erreicht, entsteht vor unserem inneren Auge schon das Bild einer Hochzeit. Menschen, die sich lieben und das Jawort für ein Leben in gemeinsamer Verantwortung zusprechen; Familien, die dafür von überall angereist sind und mehr oder weniger Peinliches aus dem Leben der Frischvermählten zum Besten geben; Freunde, die dieses besondere Ereignis durch Spiel und Spaß bereichern. Heutzutage ein von langer Hand geplanter Event, für den keine Mühen und schon gar keine Kosten gescheut werden. Der schönste Tag des Lebens. Aber ist das wirklich so? Wie traurig ist das denn für die unzähligen noch folgenden Tage des Lebens, wenn der schönste schon so bald in der Biografie des Menschen erreicht wurde.

Vor etlichen Jahren hat mir eine Freundin ein handbemaltes Gedeck geschenkt mit dem Spruch darauf: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.“ Das klingt für mich mehr nach einem Plan, der auch für die Zukunft trägt. Vielleicht ein wenig dramatisch – aber im Grunde sehr wahr. Was macht unser Leben denn schön? Woran denken Sie denn dabei? Wahrscheinlich gibt es darauf keine einzig wahre Antwort. Für die alte Witwe, die alleine lebt, mag es der Besuch ihrer Kinder und Enkelkinder sein; für die junge Familie die Kuschelrunde miteinander in aller Stille und voller Frieden am frühen Morgen, bevor das Chaos des Tages sie einholt; der gestressten Kassiererin das ehrliche und sonnige Lachen des Kunden, das auch ihr ein Lächeln entlockt und irgendwie zu mehr Gelassenheit beiträgt.

Der schönste Tag des Lebens – wenn ich denn wüsste, wie lange das Leben währt. Ich kann mich ja nicht darauf verlassen, dass es ein Morgen gibt. Wie oft wurde diese Erwartung schon enttäuscht, haben Krankheit, Krieg oder ähnliches sie zunichte gemacht? Es hat also keinen Sinn, das Schöne für den besonderen Moment aufzusparen, der vielleicht nie kommen wird. Außerdem finde ich es unglaublich, wie viel Schönes es jeden Tag gibt. Lasse ich abends den Tag Revue passieren, dann mag er nicht der schönste aller Zeiten gewesen sein und dennoch gibt es fast immer auch Augenblicke, die das Prädikat schön verdienen. Und diese lassen mich dankbar zurück, weil sie mir unverdient geschenkt wurden. Wie wäre es also, sich auf die Spurensuche zu begeben und sich überraschen zu lassen von der Schönheit des Lebens. Gehen wir mit offenen Augen durchs Leben, damit wir die Momente wahrnehmen und wertschätzen lernen, die unser Dasein kostbar sein lassen; und damit wir sie auch zu genießen verstehen. Geben wir doch so jedem Tag die Chance, der schönste unsers Lebens zu werden.