„Im Krieg bleibt die Wahrheit als erstes auf der Strecke.“ Seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine bestätigt sich die Wahrheit dieser Aussage täglich. Doch es sind längst nicht nur die Berichte aus Kriegsgebieten, bei denen es schwer fällt, den Wahrheitsgehalt zu erkennen und die Lügenpropaganda zu entlarven.

Den „Fake News“, den Falschmeldungen, begegnen wir überall, den geschönten, verdrehten oder halbierten Wahrheiten. „Wording“ etwa wird betrieben, um einen Sachverhalt geschickt so in Worte zu packen, dass etwas in einem positiven Licht präsentiert werden kann, obwohl die Sachlage etwas ganz anderes nahelegt. Personen und Ereignisse werden „geframed“ und damit so in einen Rahmen gestellt, dass sie – je nach Absicht – gut rüberkommen oder verabscheuungswürdig erscheinen.

Wem kann man noch vertrauen?

Ob vielleicht deshalb so gerne Begriffe aus dem Englischen verwendet werden, weil sie nicht ganz so böse wirken wie die deutschen Begriffe Irreführung, Lüge, Täuschung und Betrug? Ob sich nicht schon in dem Gebrauch der eher harmlos klingenden Worte wie „Fake News“, „Framing“ und „Wording“ die Absicht verbirgt, etwas zu verschleiern oder der bevorzugten Wahrheit dazu zu verhelfen, sich durchzusetzen? „Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen.“ (Jesaja 5, 20)

Für viele Bereiche unserer Gesellschaft wird eine Vertrauenskrise beklagt. Fast alle traditionellen Institutionen und Organisationen sind davon betroffen, Parteien, Verbände und nicht zuletzt die Kirche(n). „Wem kann man noch vertrauen?“, fragen viele Menschen nicht ganz zu Unrecht angesichts von Skandalen, Vertuschungen, Vorteilsnahme, fehlendem Unrechtsbewusstsein, Machtmissbrauch und Wahrung eigener Interessen um jeden Preis.

Zugegeben, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit fallen nicht immer leicht. Da ist manchmal viel Mut erforderlich und Rückgrat gefragt. Vielleicht eckt man mit der Wahrheit auch mal an und macht sich mit ihr nicht nur Freunde. Sich selbst in einem guten Licht präsentieren zu können, ist allemal verlockender, als Schwäche zu zeigen, auch mal zurückzustecken oder unangenehme Wahrheiten zu vertreten. Dennoch sind für ein funktionierendes Miteinander Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit unverzichtbar. Das gilt bereits für die kleinste Beziehungsebene zwischen zwei Menschen, und es gilt für das Große einer Gesellschaft.

„Du sollst nicht lügen“

Schönfärberei, verdrehte Wahrheiten, Halbwahrheiten und bewusste Täuschung mögen kurzzeitig den gewünschten Erfolg bringen. Doch sie sind ein schleichendes Gift, das auf Dauer das Miteinander beeinträchtigt und letztlich zerstört. Wir erleben es mit, wenn „Wahrheiten“ nach Belieben gesetzt und mit allen Mitteln behauptet werden; oder wenn der Dialog und das Ringen um die Wahrheit nicht mehr gewollt, sondern unterdrückt werden.

Die Problematik ist bereits seit biblischen Zeiten bekannt, wie die klaren Worte aus dem Jesaja-Buch deutlich machen. Ein Ausweg wird uns aber schon dort aufgezeigt: „Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten.“ Oder noch einfacher: „Du sollst nicht lügen“, heißt es in einem der Zehn Gebote. Von der Bedeutsamkeit dieser Anweisung ist bis heute nichts verloren gegangen. Ganz im Gegenteil. Es täte uns selbst sowie unserem Miteinander im Kleinen wie im Großen gut, wenn wir der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit den gottgewollten Raum zukommen ließen. Das gelingt erfahrungsgemäß nicht von selbst, sondern verlangt Ausdauer, Mut und einen starken Willen. Ich bin davon überzeugt, dass sich die Anstrengung lohnt. Fangen wir also an!