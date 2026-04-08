Während andere Ortsgruppen schwächeln, legt Bad Dürkheim zu. Hüttenkultur, kurze Wege und ein breites Programm sorgen für Zulauf.

Es ist nicht nur die Hütte, aber auch die Hütte in der Weilach, antwortet Rainer Gretter, stellvertretender Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins Bad Dürkheim, wenn man ihn nach Gründen für den rasanten Mitgliederzuwachs fragt. Während die Ortsgruppe Neupotz des PWV vor wenigen Wochen ihre Auflösung bekanntgab, und andere Ortsvereine in der Region, wie etwa Freinsheim und Ellerstadt, schon vor Jahren nicht mehr genügend Mitglieder fanden, boomt der PWV Bad Dürkheim. Allein im vergangenen Jahr verzeichnete fanden über 150 neue Mitglieder den Weg zur Ortsgruppe, von Jung bis Alt, Frauen wie Männer. Die meisten von ihnen sind zwischen 50 und 69 Jahre alt, viele jünger, manche auch über 80 Jahre alt. Insgesamt gehören der Ortsgruppe nun über 600 Mitglieder an.

Gretter und Rüdiger Koch, Vorsitzender der Ortsgruppe und seit 2012 Hüttenwart, verzeichnen seit Anfang der 2020er-Jahre eine gewisse Dynamik bei den Mitgliederzahlen – im vergangenen Jahr hatte sich die Zunahme beschleunigt. „Es ist wie ein Schneeballeffekt, neue Mitglieder sprechen Freunde und Kollegen an, dann kommen wieder neue Mitglieder“, freut sich Gretter. Zudem sei das Thema Pfälzerwald und die Hüttenkultur einfach positiv besetzt.

Neue Mitglieder auf der Hütte angesprochen

Nicht wenige neue Mitglieder seien auf der Hütte auf den Verein gekommen: „Man kommt mit den Leuten ins Gespräch und wenn man merkt, es passt, geben wir Mitgliedsanträge mit“, so Koch. Außer über den Jahreswechsel, wenn die Hütte vier Wochen schließt, ist Koch jeden Samstag, Sonntag und Feiertag auf der vom Forst gepachteten Hütte anzutreffen.

Ein Vorteil der Hütte in der Weilach sei die sehr gute Erreichbarkeit, sogar mit Rollator und Kinderwagen ist die kurze Distanz vom Wanderparkplatz aus gut zu bewältigen, so Gretter. Die pfälzisch-traditionelle Speisenauswahl kommt gut an, viele Stammgäste finden den Weg, oft kommen Großeltern mit ihren Enkeln oder Familien mit mehreren Generationen.

Wanderangebote werden ausgedehnt

Bewirtet werden sie jeweils von 10 bis 18 Uhr am Wochenende von einem siebenköpfigen Hüttenteam, das ehrenamtlich Dienst leistet. Dem Team gehören 90 Personen an, manche packen sporadisch mit an, andere regelmäßig, zudem gibt es 16 Wanderführer in der Ortsgruppe. Die Wanderangebote werden dieses Jahr ausgedehnt: Bislang gab es Tages- und Halbtageswanderungen, neu hinzu kommen sportliche Wanderungen mit mehr Höhenmetern und längerer Strecke sowie Kultur- und Genusswanderungen. Die Termine werden auf der Vereinshomepage veröffentlicht, jeder darf mitmachen, so Gretter.

Ziel des PWV Bad Dürkheim ist ein attraktives Angebot im Verein für alle Altersgruppen: Für Senioren gibt es jetzt mehrmals im Jahr das Plaudercafé in der Hütte, Familien mit kleinen Kindern sollen besonders am Familientag, 14. Juni, angesprochen werden. Die Aktion richtet die Ortsgruppe gemeinsam mit dem Hauptverein aus. Künftig könnten sich daraus auch etwas für Jugendliche entwickeln, so Gretter. „Jedes Mitglied darf sich aktiv im Verein einbringen, das ist ausdrücklich erwünscht“, sagt Gretter. „Gerade im Hüttenteam werden neue Helfer gesucht, um den beliebten Treffpunkt im Wald auch weiterhin an allen Wochenenden und Feiertagen aufrecht zu halten.“ Wer Interesse, kann einfach vorbeikommen – für Neulinge gibt es ein Patenkonzept: „Wir nehmen unsere Helfer gerne an die Hand“, versichert Koch.