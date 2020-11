In Weisenheim am Berg in der Kirchgasse hinter der Protestantischen Kirche hat sich ein Naturdenkmal versteckt. Unspektakulär „Gehölzgruppe“ genannt, stehen dort zwei über 100 Jahre alte Blutbuchen, „eine Form der Rotbuche“, wie Lena Weber von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Bad Dürkheim, die für die Naturdenkmale im Kreis zuständig ist, erklärt. Die stattlichen Bäume und der gesamte Gehölzbestand um die Kirche bilden das Naturdenkmal. Die Pflanzen sind schützenswert, weil sie „besondere Schöpfungen der Natur sind“, wie Webers Kollegin Katharina Glaser erklärt. Anfang der 1970er-Jahre ist das Naturdenkmal ausgewiesen worden.

Die Serie