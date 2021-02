Eine Ölspur hat sich am Freitagmittag durch Bobenheim am Berg sowie weitere Orte gezogen. Das hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim mitgeteilt. Gegen 11 Uhr hatten Autofahrer die Ölspur zunächst in Bobenheim bemerkt und der Polizei gemeldet. Wie die Polizei Grünstadt auf Anfrage mitteilte, zog sich die Spur auch durch Weisenheim am Berg, Kleinkarlbach und Kirchheim. Wer die Ölspur verursacht hat, sei unbekannt. Eine Spezialfirma beseitigte sie. Die Untere Wasserbehörde und der Landesbetrieb Mobilität wurden informiert. Für die Feuerwehren aus der VG Freinsheim war der Einsatz nach eigenen Angaben gegen 14 Uhr beendet. In der Verbandsgemeinde Leinigerland dauerten die Maßnahmen länger.