Am Dienstag kurz vor 16 Uhr ist die Ellerstadter Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften zu einem liegengebliebenen Traktor auf der L 525 zwischen Ellerstadt und Gönnheim ausgerückt. Der Traktor zog nämlich eine Ölspur hinter sich her, nachdem ihm ein Ölschlauch geplatzt war. Zusammen mit der Polizei sperrten die Feuerwehrleute die Straße für rund eineinhalb Stunden halbseitig und leiteten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei, bis eine Spezialfirma das ausgelaufene Öl beseitigt hatte. Vorübergehend half zudem die Wachenheimer Feuerwehr mit Ölspurschildern aus. „Der Traktorfahrer hatte glücklichweise gut reagiert und sofort den Motor ausgeschaltet, damit nicht noch mehr Öl ausläuft. Darüber wir wirklich froh“, berichtete der stellvertretende Ellerstadter Wehrführer Benjamin Odening. Das Weingut, dem der Traktor gehört, habe diesen schließlich abgeschleppt.